Tanskalaisia turkistarhaajia Suomeen? ”Kyselyitä Tanskasta on jo tullut”, Saga Fursin toimitusjohtaja Magnus Ljung kertoo – turkisten huutokauppayhtiön osakekurssi vahvistunut Helsingin pörssissä

Jukka Pasonen

Turkistarhaus on Tanskassa jälleen mahdollista vuonna 2022, toimitusjohtaja Magnus Ljung kertoo. Hän uskoo, että siitä huolimatta osa maan tarhayrittäjistä siirtää tuotannon ulkomaille.

”Arvioin, että Tanskan noin tuhannesta turkistarhayrittäjästä jopa 300 siirtyy muualle. Puola on lähellä, Liettuassa toimii jo tanskalaisia, ja osa tulee Suomeen. Tanskasta on tullut kyselyitä meille", Ljung kertoo MT:lle.

Suomen vahvuus on hyvä infrastruktuuri, Ljung sanoo.

Saga Furs on ainoa iso turkishuutokauppayhtiö sen jälkeen, kun tanskalainen turkishuutokauppa Kopenhagen Fur lopettaa toimintansa.

Kopenhagen Fur tiedotti viime viikolla, että se ajaa tuotantonsa alas kahdessa kolmessa vuodessa.

”Arvioin, että alasajo tapahtuu nopeammin. Pidän todennäköisenä, että 2021 on Kopenhagen Furin viimeinen toimintavuosi”, Ljung sanoo.

Hänen mukaansa on erittäin valitettavaa, että Kopenhagen Fur joutuu lopettamaan toimintansa.

”Ei ole hyvä, että kilpailijan toiminta päättyy tällä tavoin. Lopettamispäätös on kuitenkin ymmärrettävä, kun maan minkintuotanto loppuu.”

Tanskalainen turkistarhaus on ollut nimenomaan minkintuotantoa. Tanska on ollut maailman suurin minkintuottaja.

Suomessa turkistilojen tärkein tuotantoeläin on sinikettu.

Kopenhagen Fur on tuottajien omistama osuuskunta.

”Tanskalaiset tuottajat ovat totta kai myyneet oman huutokauppansa kautta valtaosan minkinnahoistaan.”

Jonkin verran tanskalaisia turkiksia on myyty myös Saga Fursin huutokaupoissa.

”Vuonna 2019 meille tuli Tanskasta noin puoli miljoonaa minkinnahkaa. Kaikkiaan keräsimme markkinoilta minkinnahkoja noin 12 miljoonaa kappaletta.”

Tanskan ulkopuolella Saga Furs on jo ollut isompi huutokauppatalo kuin Kopenhagen Fur, Ljung kertoo.

Sijoittajien luottamus Saga Fursiin on vahvistunut sen jälkeen, kun tieto Kopenhagen Furin lopettamisaikeista levisi markkinoille.

Helsingin pörssissä noteeratun Saga Fursin osakkeen kurssi on noussut. Tämän viikon maanantaina huutokauppayhtiön osake oli päivän kovin nousija: kurssi vahvistui peräti 35,7 prosenttia.

Kopenhagen Furin lopettamispäätös lisää tarjontaa Saga Fursin huutokaupoissa, Ljung uskoo.

”Ilman muuta tulemme saamaan enemmän nahkoja välitettäväksi.”

Ljung arvioi, että Saga Furs tarvitsee lisää työvoimaa Vantaalla järjestettäviin huutokauppoihinsa. Seuraava huutokauppa on joulukuussa.

Koronapandemia on koetellut turkiselinkeinoa ankarasti.

Alan vaikeuksista on saanut osansa myös huutokauppayhtiö. Saga Fursissa on käyty yt-neuvotteluja ja työntekijöitä on irtisanottu.

Aiheesta lisää:

Maailman suurin turkishuutokauppayhtiö lopettaa toimintansa – Kopenhagen Fur on kattanut 40 prosenttia maailman minkkiturkisvälityksestä

Tanska kieltää minkkien tarhaamisen vuoteen 2022 asti ja hyväksyy jälkikäteen kaikkien minkkien lopettamisen

Tanskan hallitus myöntää: Kaikkia minkkejä ei olisi lain mukaan saanut määrätä lopetettavaksi – määräys muutettiin pyynnöksi

Ruokavirasto aloittaa minkkitarhoilla tehostetut koronavirustestaukset tällä viikolla – tartunta tietäisi tappotuomiota tarhan minkeille

Koronaa ei ole löydetty suomalaisilta minkkitarhoilta — 15 tarhaa tutkittu

"Turkistuotantoa pakko vähentää koronakriisin vuoksi" – Saga Fursin uusi toimitusjohtaja Magnus Ljung: "En usko että tarhojen määrä painuu Suomessa alle 500:n"

Turkisyhtiö Saga Fursin yt:t päätökseen – "Päätökset vaikuttavat yli 30 henkilön työsuhteeseen"

Saga Furs

Kopenhagen Furin lopettamispäätös lisää tarjontaa Saga Fursin huutokaupoissa, yhtiön toimitusjohtaja Magnus Ljung uskoo. ”Ilman muuta tulemme saamaan enemmän nahkoja välitettäväksi.”