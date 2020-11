Koronaa ei ole löydetty suomalaisilta minkkitarhoilta — 15 tarhaa tutkittu

Riitta Mustonen

Suomalaisilta turkistarhoilta ei ole löydetty koronavirusta. Kuva hollantilaiselta minkkitarhalta.

Koronavirusta ei ole toistaiseksi löytynyt kotimaisilta minkkitarhoilta Ruokavirasto tiedottaa.

Ruokavirasto on tutkinut tähän mennessä näytteet 15:stä eli puolesta otantaseurantaan valitusta 30 minkkitarhasta. Kaikki tutkitut näytteet ovat olleet negatiivisia.

Ruokavirasto aloitti viime viikolla turkistarhoilla koronavirustartuntoja selvittävän kartoituksen. Testausta tehdään kymmenen kunnan alueella Kalajoella, Kauhavalla, Kaustisella, Kokkolassa, Korsnäsissä, Mustasaaressa, Närpiössä, Pedersöressä, Uusikaarlepyyssä ja Vöyrissä.

Kuntien valinnassa on huomioitu alueellinen ihmisten koronaepidemian tilanne ja minkkien tuotantomäärät. Näytteeksi otetaan itsestään kuolleita minkkejä, jotka kunnaneläinlääkäri toimittaa Ruokaviraston laboratorioon tutkittavaksi.

Seurantanäytteenotto on tarkoitus saada päätökseen tämän viikon aikana. Tulosten perusteella suunnitellaan jatkoseuranta, jolloin otetaan näytteet kaikista Suomen minkki- ja suomensupitarhoista.

Uusi koronavirus tarttuu herkästi ihmisistä minkkeihin. Myös supikoira voi saada tartunnan. Minkkitarhoilla Alankomaissa ja Tanskassa on ollut laajoja koronavirusepidemioita, joihin on liittynyt ihmisten tartuntoja. Tanskassa minkkitarhoilta on löytynyt muuntunut versio koronaviruksesta, joka on levinnyt minkeistä ihmisiin.

