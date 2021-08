Talous

Wasalinen uuden aluksen luovutuspäivä varmistui – Aurora Botnian luovutus lykkääntynyt useita kertoja Talous Uutta alusta rakentava Rauma Marine Constructions (RMC) on vahvistanut, että Aurora Botnia luovutetaan Wasalinelle keskiviikkona 25.8.

WASALINE

Aurora Botnia on rakennettu varta vasten Merenkurkun olosuhteisiin. Alus on 150 metriä pitkä ja 26 metriä leveä ja sen syväys on 6,1 metriä. Aurora Botnia on mitoitettu 800 matkustajalle.