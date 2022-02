Talous

Poliisi: Närpiön epäilty kiskonta laajempaa kuin aiemmin on arvioitu – "Kynnysrahaa maksaneiden lukumäärä on kolminumeroinen" Talous Poliisi vetoaa Närpiön vietnamilaisyhteisöön vuosia jatkuneen kynnysrahajärjestelmän lopettamiseksi. Kynnysrahalla tarkoitetaan sitä, että henkilö maksaa perusteettomasti korkean rahasumman päästäkseen Suomeen.

Miska Puumala

Poliisin tiedossa on, että kynnysrahajärjestelmä on ollut olemassa pitkään ja siitä on aiheutunut monelle vietnamilaiselle kova rasite.