Valokuituyhteyksien saatavuudessa suuria alueellisia eroja – kuluttajat kokevat hinnat korkeiksi

Viime vuoden lopussa Suomessa oli käytössä vajaa miljoona valokuituliittymää. Liittymien määrä on lähes kaksinkertaistunut 3,5 vuodessa.

LEHTIKUVA / Timo Jaakonaho

Valokuituyhteyksien saatavuudessa on suuria eroja alueen ja asuinrakennustyypin mukaan. Saatavuudessa on parannettavaa erityisesti kaupunkien pientaloalueilla, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Traficomin kertomat tiedot pohjautuvat pitkälti viraston keväällä tekemään kuluttajatutkimukseen, joita tämä esittelee valokuitukatsauksessaan.

Valokuitu oli vuoden 2019 lopulla saatavilla noin neljäsosaan rakennuksista. Kotitalouksien osalta tarkasteltuna valokuituyhteys oli saatavissa yli kolmannekseen suomalaisista kotitalouksista.

Rivitalorakennuksista ja pientaloista oli Suomessa kuidutettu vain neljännes, kun taas kerrostalorakennuksista valokuituyhteydet oli 43 prosentissa.

Virasto arvioi, että lisäpanostusta tarvittaisiin alue- ja asuntotyyppikohtaisten erojen tasoittamiseen.

Kuluttajatutkimuksen mukaan valokuituliittymä on yleisimmin hankittu rivitaloon. Viraston mukaan 19 prosenttia rivitaloissa asuvista on hankkinut valokuituliittymän. Omakoti- ja paritalojen osalta vastaava osuus on 16 prosenttia.

Kummassakin ryhmässä valokuituyhteyksistä kiinnostuneita on noin kymmenkunta prosenttia. Kerrostaloasujilta ei edellä mainittuja kysymyksiä kysytty, sillä valokuitua ei yleensä itse hankita asuntoon asti.

Kaupunkimaisissa kunnissa vain 17 prosenttiin pientaloista oli saatavilla valokuituyhteys, maaseutumaisissa kunnissa sen sijaan kuidutettujen pientalojen osuus oli 38 prosenttia.

Kuluttajat kokevat valokuidun kustannukset korkeiksi. Traficom on arvioinut valokuituliittymän asennushinnaksi keskimäärin 1 500–2 000 euroa.

Kuluttajatutkimukseen vastanneista valtaosan mielestä hinnan pitäisi asettua alle tuhannen euron. Vain alle kymmenen prosenttia vastaajista oli valmis maksamaan viraston arvion mukaisen hinnan.

Yleisesti nopein kuluttajille myytävä kuituyhteys on latausnopeudeltaan 1 000 megan luokkaa. Kahden viime vuoden aikana edellä mainitun liittymätyypin keskimääräiset hinnat ovat viraston mukaan laskeneet kuukausitasolla 58 eurosta 46 euroon.

Valokuituyhteydet yltävät käytännössä aina vähintään 100 megan latausnopeuksiin. Virasto kuvailee yhteyksiä toimintavarmoiksi.

Noin neljännes kuluttajatutkimukseen vastanneista oli sitä mieltä, että valokuituyhteys tai muu vastaava kiinteä yhteys on käytössä viimeistään kolmen vuoden kuluttua. Reilu viidennes ei sen sijaan usko ikinä saavansa käyttöön edellä mainitun kaltaista yhteyttä.