Iran sanoo lähettäneensä Israeliin suuren määrän ohjuksia ja drooneja – räjähdyksiä myös useissa Persianlahden maissa Lisäksi Iran on estänyt kansalaisten pääsyn internetiin.

Tel Avivissa ihmiset kiirehtivät suojaan hälytyssireenien soidessa lauantaina. LEHTIKUVA/AFP.

Iranin vallankumouskaartin mukaan Iran on lähettänyt Israeliin suuren määrän ohjuksia ja drooneja sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat tekivät iskuja Iraniin tänään.

Lisäksi Iran on estänyt kansalaisten pääsyn internetiin, kertoo uutistoimisto AFP.

Myös Persianlahden maista ainakin Saudi-Arabiassa, Qatarissa ja Bahrainissa on kuultu räjähdyksiä, kertovat AFP:n toimittajat alueella.

Qatarin puolustusministeriö kertoo, että maa on torjunut useita sen alueelle kohdistuneita iskuja sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin.