Israelin asevoimat sanoo iskeneensä satoihin Iranin sotilaskohteisiinIranin viranomaisten mukaan Israelin iskut ovat osuneet alakouluun ja surmanneet ainakin 40 oppilasta.
Israelin asevoimat kertoo, että se jatkaa iskuja sotilaskohteisiin Iranissa.
Asevoimat kertoo lausunnossaan, että se on tehnyt iskuja satoihin Iranin sotilaskohteisiin, mukaan lukien ohjuslaukaisimiin läntisessä Iranissa.
Israelin asevoimien mukaan se on torjunut useita Iranin iskuja.
Iranin viranomaisten mukaan Israelin iskut ovat osuneet alakouluun ja surmanneet ainakin 40 oppilasta. Asiasta kertoo Iranin valtionmedia.
Koulu sijaitsee Etelä-Iranissa lähellä Hormuzinsalmea.
Yhdysvallat ja Israel iskivät lauantaina Iraniin. Iran on vastannut iskuihin laajasti Persianlahdella ja muualla Lähi-idässä.
Arabiemiraattien puolustusministeriö kertoo, että Iranin isku maahan on surmannut yhden siviilin. Syyriasta raportoidaan neljän ihmisen kuolleen Iranin ohjukseen.
Lisäksi Irak kertoo, että sen sotilastukikohtaan kohdistuneessa iskussa on kuollut kaksi ihmistä. Iranin-mielinen ryhmä uhkaa vastaavansa Yhdysvalloille.
Aiemmin Pohjois-Irakin Erbilissä kuultiin räjähdyksiä lähellä Yhdysvaltojen konsulaattia.
