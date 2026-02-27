Hallitus esittää muutosta, joka kasvattaisi sähkölaskua – valtiovarainvaliokunta puoltaaHallitus on esittänyt sähkön huoltovarmuusmaksun korottamista.
Valtiovarainvaliokunta puoltaa mietinnössään hallituksen esitystä, jossa sähköstä ja polttoaineista kerättävää huoltovarmuusmaksua aiotaan nostaa.
Huoltovarmuusmaksun korotukset kohdistuvat erityisesti sähköön. Esityksessä sähkön huoltovarmuusmaksun tasoa korotettaisiin 0,013 sentistä 0,085 senttiin kilowattitunnilta molemmissa sähköveroluokissa.
Hallituksen tarkoituksena on nostaa huoltovarmuusmaksusta saadut tuotot nykyisestä 36 miljoonasta eurosta 92 miljoonaan.
Valiokunnan oppositiosta vihreät, vasemmisto ja SDP ovat jättäneet mietintöön vastalauseen.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan huhtikuun alussa.
- Osaston luetuimmat