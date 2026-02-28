Tänään selviää UMK:n voittaja – Tampereella lavalle nousee myös viime vuoden viisuvoittaja UMK:n voittaja selviää laskemalla esiintyjien saamat yleisöäänet ja kansainvälisen raadin antamat pisteet yhteen.

Jaa Kuuntele

Pete Parkkonen (vas.) ja Linda Lampenius (oik.) kisaavat UMK:n voitosta. LEHTIKUVA / Emmi Korhonen.

Uutiset | Musiikki STT

Uuden musiikin kilpailun (UMK) voittaja vuosimallia 2026 selviää tänään.

UMK:n voitosta kisaa Tampereen areenalla seitsemän artistia: Etta (Million Dollar Smile), iskelmäyhtye Komiat (Lululai), Sinikka Monte (Ready To Leave), Antti Paalanen (Takatukka), Chachi (Cherry Cake), Kiki (Rakkaudenkipee) sekä Linda Lampenius yhdessä Pete Parkkosen kanssa (Liekinheitin).

UMK:n voittaja selviää laskemalla esiintyjien saamat yleisöäänet ja kansainvälisen raadin antamat pisteet yhteen. Katsojien äänten painoarvo on 75 prosenttia ja kansainvälisen raadin 25 prosenttia.

Kisa alkaa iltayhdeksältä. Avausnumerossa esiintyvät viime vuoden viisuvoittaja, Itävallan JJ eli Johannes Pietsch, sekä Suomen tuolloinen viisuedustaja Erika Vikman.

UMK:n voittajan on tarkoitus edustaa Suomea Euroviisuissa, jotka kisataan toukokuun puolivälissä Itävallan Wienissä.

Kevään Euroviisut ovat aiheuttaneet viime vuoden tapaan jo ennakkoon kuohuntaa Israelin osallistumisen takia. Monet riippumattomat tahot ovat arvioineet, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa.

Yle uutisoi kuluvalla viikolla, että UMK:n voittaja voi kieltäytyä osallistumasta Euroviisuihin.

”Emme tietenkään voi pakottaa ketään mihinkään. Se ei tuottaisi hyvää lopputulosta millään tavalla”, Ylen viihteen toimituspäällikkö Juha Lahti vastasi kysymykseen siitä, voiko voittaja kieltäytyä viisuihin osallistumisesta esimerkiksi Israel-boikottiin vedoten.

Israelin sotatoimet Gazassa nostattivat viime vuoden Euroviisujen aikaan niin protesteja kuin kriittistä keskustelua. Keskustelua virisi myös väitteistä, joiden mukaan Israelin hallitus olisi vaikuttanut epäoikeudenmukaisesti äänestyksiin viime vuosien kilpailuissa.

Israel sijoittui viime vuoden viisuissa toiseksi. Israel oli kansainvälisten tuomarien pisteissä vasta sijalla 14, mutta voitti yleisöäänet saaden yleisöltä lähes 300 pistettä.

Muun muassa Eurovisionworld-sivusto uutisoi useiden maiden katsoneen, että Israel oli keinotekoisesti kasvattanut kannatustaan laajalla, maksetulla mainoskampanjalla, jossa eurooppalaisia kehotettiin äänestämään Israelin kappaletta.

Viime vuoden lopulla Euroopan yleisradiounioni EBU kertoi äänestyssääntöihin tulevista muutoksista, joilla haluttiin rajoittaa hallitusten ja koordinoitujen kampanjoiden vaikutusvaltaa. Eurovisionworld-sivuston mukaan EBU kertoi pyrkivänsä ehkäisemään erityisesti sellaisia kampanjoita, joihin osallistuu hallituksia tai valtiollisia toimijoita. EBU ei erikseen nimennyt Israelia asiasta kertoessaan.

Muitakin muutoksia esiteltiin: esimerkiksi yleisöäänestäjät voivat antaa enintään 10 ääntä aiemman 20:n sijaan ja raadit palaavat semifinaaleihin. EBUn jäsenet äänestivät viime vuonna uusien sääntöjen käyttöönoton puolesta. Israelin osallistumisesta viisuihin ei äänestetty.

EBUn mukaan 35 maata on ilmoittanut osallistuvansa vuoden 2026 viisuihin. Bulgaria, Moldova ja Romania tekevät paluun viisulavalle tänä vuonna. Espanja, Hollanti, Irlanti, Slovenia ja Islanti ovat puolestaan ilmoittaneet boikotoivansa tämän vuoden viisuja Israelin osallistumisen takia.

Esimerkiksi hollantilainen yleisradioyhtiö Avrotros kertoi tiedotteessaan, että päätökseen vaikutti huoli Gazan humanitaarisesta tilanteesta.

”Yleisradioyhtiö ilmaisee myös syvän huolensa lehdistönvapauden vakavasta heikkenemisestä: riippumattoman kansainvälisen raportoinnin tarkoituksellisesta estämisestä sekä useista kuolemista ja haavoittumisista journalistien keskuudessa”, Avrotrosin tiedotteessa kommentoitiin Israelin toimiin liittyviä huolia.

”Lisäksi on olemassa todistettua näyttöä, että Israelin hallitus sekaantui viimeisimpään Eurovision-laulukilpailuun ja käytti siten tapahtumaa poliittisena välineenä.”

Euroviisut järjestetään tänä vuonna 70. kerran.