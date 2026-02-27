Kahvinporoista klapeja tekevä Paahtu houkutteli sijoittajia pitämällä myyntipuheen avannossa – katso video kisan voittajastaOululainen start-up-tapahtuma Polar Bear Pitching järjestettiin tänä vuonna jo kymmenennen kerran. Se on poikinut rinnakkaistapahtumia eri puolille maailmaa.
Kymmenen kasvuyrittäjää laittoi itsensä kirjaimellisesti likoon hyiseen veteen torstaina Oulun kauppatorilla. Tavoitteena heillä oli saada sijoittajat löysäämään kukkaronnyörejään.
Myyntipuhetta, jolla yrittäjä pyrkii vakuuttamaan tuotteensa erinomaisuuden lyhyessä ajassa, kutsutaan hissipuheeksi. Hissimatka kestää tavallisesti puolesta minuutista muutamaan minuuttiin.
Polar bear pitching -tapahtumassa hissipuheet pidetään avannossa. Puheaikaa rajoittaa ainoastaan kyky pysyä hyytävän kylmässä vedessä. Puheenvuorojen kesto vaihteli kolmesta seitsemään minuuttiin.
Yksi finalisteista oli Paahtu oy, jonka perustajat Bahez Karim ja Mimosa Kangas astuivat avantoon häveliäästi hupparit yllään.
Paahtu on kehittänyt briketin, joka valmistetaan kahvinporoista. Niitä voi käyttää lämmityksessä polttopuiden tapaan. Yrityksen mukaan yksi briketti palaa noin tunnin.
”Suomessa juodaan valtava määrä kahvia, mutta kahviporot menevät biojätteeseen. Kahvissa on paljon öljyä, joka palaa, ja jota voisi hyödyntää”, Karim kertoo idean synnystä.
Kahviklapit valmistetaan Sipoossa yrityksiltä kerätyistä kahvinporoista. Suurin toimittaja tällä hetkellä on laivayhtiö Tallink Silja.
Nyt Karim kaipaa sijoittajaa, jonka turvin yritys voisi kasvaa ja keksintö pääsisi kunnolla tuotantoon. Yritys tarvitsisi 377 000 euroa tuotantolinjan rakentamiseen.
”Tuotteelle on kysyntää, ja meillä on kumppaneita, joilta saamme raaka-ainetta. Pullonkaula on tuotantolinjan puute”, hän painottaa.
Karim on Irakin kurdi, joka muutti Suomeen vuonna 2019. Hän kertoo kokeilleensa avantouintia kerran aikaisemmin, mutta viihtyi vedessä silloin vain kymmenen sekuntia.
Polar bear pitching -tapahtuman perustivat Oulun yliopiston opiskelijat vapaaehtoisvoimin vuonna 2014.
Koronavuosina se jäi välistä, minkä vuoksi tänä vuonna tapahtumaa vietettiin kymmenennen kerran. Pandemian jälkeen järjestelyvastuun otti Business Oulu.
Tapahtuma oli osa Oulu 2026 -kulttuuripääkaupunkivuotta. Torille saapui järjestäjien mukaan yli tuhat katsojaa. Lisäksi se striimattiin suorana tapahtuman verkkosivuilla ja Tiktokissa.
Pääjärjestäjä, Business Oulun yritysneuvoja Shefat Islam kertoo, että viime vuonna noin 2 000 ihmistä seurasi tapahtumaa verkossa. Katsojia oli muun muassa Japanista, Yhdysvalloista, Pohjoismaista, Saksasta ja Britanniasta.
Tapahtuma on laajentunut kansainväliseksi. Tänä vuonna Polar bear pitchingillä oli kolme satelliittitapahtumaa: Japanissa, Intiassa ja Sveitsissä. Näiden tapahtumien voittajat pääsivät mittelemään päätapahtuman voitosta Oulussa.
Avantokilpailun voiton vei sveitsiläinen Ionic Wind, joka tekee jäähdytysmoduuleja tietoteknisille laitteille.
Palkinnoksi se sai 10 000 euroa.
”Finalistien valinnassa painotettiin varhaisen vaiheen start-up-yrityksiä, joilla on jo tuote tai prototyyppi, eikä sijoituspääomaa yli miljoona euroa", Islam tarkentaa.
Avantopuheenvuorojen lisäksi Oulussa kuultiin inspiroivia puheenvuoroja seminaarissa, järjestettiin verkostoitumistapahtumia sekä kierrettiin kulttuurikohteita.
Tapahtumassa oli paikalla kansainvälistä mediaa 11 eri maasta, muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC, uutistoimisto AP sekä India Today.
Bahrainissa syntynyt Shefat Islam on itse muuttanut Ouluun vuonna 2021, kun hän tuli Oulun yliopistoon opiskelemaan markkinointia.
Hän on kerran kastanut varpaansa avantoon.
"Rohkeus ei riittänyt uimiseen", hän nauraa.
