Finnair perui lentoja Dubaihin ja Dohaan Peruutuspäätökset koskevat nyt kahta päivää, mutta Finnair seuraa tilannetta.

Lähi-idän kiristynyt turvallisuustilanne vaikuttaa myös Finnairin lentoihin. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA.

Lentoyhtiö Finnair on perunut lauantain ja sunnuntain lennot Dubaihin ja Dohaan Lähi-idän alueen kiristyneen turvallisuustilanteen takia. Peruutukset vaikuttavat noin 1 600 matkustajan lentoihin, kertoi viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist STT:lle.

Tallqvistin mukaan matkustajia pyritään reitittämään uudelleen. Esimerkiksi Qatarin pääkaupungista Dohasta lähdössä olleiden järjestelyjä vaikeuttaa se, että Dohan kenttä oli lauantaina kiinni.

Peruutuspäätökset koskevat nyt kahta päivää, mutta Finnair seuraa tilannetta. Myös useat muut lentoyhtiöt kuten British Airways, Lufthansa, Norwegian ja Turkish Airlines ovat uutistoimisto AFP:n mukaan peruneet lentojaan alueelle.