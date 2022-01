Puuta polttavien pientulisijojen uudistamiselle toivotaan tukea

Ismo Pekkarinen

Hollannissa uusien vähäpäästöisten tulisijojen ostajille on ohjattu julkista tukea. Suomessa tulisijavalmistajia edustava Tulisija- ja savupiippuyhdistys toivoo keskustelua aiheesta nopeuttaakseen vähäpäästöisen puulämmityksen yleistymistä jo olevassa rakennuskannassa.

Vanhojen ja tehottomasti puuta polttavien tulisijojen purkamisesta tai vaihtamisesta uudempiin maksetaan useiden tuhansien eurojen korvausta Hollannissa.

Maan neljänneksi suurimmassa kaupungissa Utrechtissä vuosi sitten aloitetun ja vuoteen 2025 asti jatkuvan kokeilun tarkoitus on vähentää puun poltosta aiheutuvia hiukkaspäästöjä kirittämällä kiinteistönomistajia modernien tulisijojen hankintaan. Tulisijan poistamisesta tai muuttamisesta maksettava tuki vaihtelee 500 ja 4 000 euron välillä.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Talouselämä.

Myös Suomessa toivotaan jonkinlaista porkkanaa jo olemassa olevan tulisijakannan uudistamiseksi.

"Hollannin kaltainen tuki tulisijojen modernisointiin ollut meillä tavoitteina vuosia, tulisijavalmistajia edustavan Tulisija- ja savupiippuyhdistys (TSY) hallituksen jäsen Petri Autio sanoo.

Tulisijakannan uudistamiseen ajaa uusien puutulisijojen palotapahtuman hallinnassa nähty kehitys ja keskustelu puun pienpolton hiukkaspäästöistä. Tulisijojen päästöjen vähenemisessä avainasemassa on ollut palotapahtuman entistä parempi hallinta. Siihen on päästy muun muassa pohtimalla ilman kulku tulisijassa uusiksi.

Kun palamisen tarvitsema ilma on perinteisesti kuljetettu tulipesään puiden alta, uusissa tulisijoissa ilmaa ohjataan monipuolisemmin.

"Paloilmaa tulee yläkautta tulistettuna lähelle liekkien kärkeä, mutta myös muista suunnista", Autio kuvailee.

Muutokset ovat Aution mukaan nostaneet kamiinoiden ja takkojen hyötysuhdetta ja painaneet päästöjä alas. Se on nostanut kamiinoiden ja takkojen hyötysuhdetta ja painanut ja päästöjä alas

"Voi sanoa, että uusilla tulisjoilla olivatpa ne varaavia takkoja tai kamiinoita päästöt ja puunkulutus ovat 1/3 siitä, mitä parikymmentä vuotta sitten", Autio sanoo.

Suomen 950 000 omakoti- tai paritalossa noin 80 prosentissa on puulla lämpiävä tulisija, mutta rakennuskannan sisällä tulisijojen uudistuminen on hidasta.

Alkuvuodesta 2022 voimaan astunut kiinteän polttoaineen pienkattiloiden ja tulisijojen hiukkaspäästöjä rajoittava Eurodesign-direktiivi tuo tähän kovin hidasta apua, koska se koskee vain uusia tehdasvalmisteisia tulisijoja pois lukien saunan kiukaat.

"Ongelman mittakaavaa hahmottaessa on syytä muistaa, että puulämmityksen päästöt näkyvät lähinnä suurten kaupunkien omakotitaloalueilla", Autio sanoo.

Tulisijojen päästöjä hillitsevän Eurodesing-direktiivin vaikutukset ilmanlaatuun uhkaavat jäädä vähäisiksi, sillä kymmeniä vuosia kestävien takkojen uusiutuminen on hidasta.

"Ongelma on juuri siinä, miten saadaan uudet tulisijat vanhoihin rakennuksiin. Kun maaseudulla on 20 000 euron arvoinen mummon mökki, ei siihen kukaan tee 5 000 euron takkaremonttia, Autio sanoo.

Lääkkeeksi tilanteeseen toivotaan, että puulla lämpiävien tulisijojen uudistaminen saisi samantyyppistä avustusta, mitä on myönnetty pientalojen öljylämmityksestä luopuville.

"Hollannissa nähty 2 000 euron tuki voisi olla meillä realistinen, TSY:n toiminnanjohtaja Hannu Murtokare hahmottelee.

Yhdistys on pitänyt asiaa esillä ympäristöministeriön suuntaan, mutta toistaiseksi tuloksetta.

"Puulämmitysvalmiuden ylläpitämisellä on iso merkitys huoltovarmuuden kannalta. Puun polton hiukkaspäästöjen suhteen tulisijan teknisellä toteutuksella on merkitys, mutta käyttäjä on silti tärkein lenkki niiden vähentämisessä", Murtokare muistuttaa.

Pienpuun poltolla on merkittävä osa suomalaisessa energiapaletissa. Tulisijayhdistyksen mukaan lämmityskauden aikana Suomessa tuotetaan tulisijoilla 775 GWh määrä energiaa. Se vastaa lähes yhden ydinvoimalan tuottamaa energiamäärää.