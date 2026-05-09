Verkko-ostoksilla on oltava valppaana – ”Ajan kysymys, koska tulee joku veijari väliin” Verkkokaupan taustoja kannattaa selvitellä ja tutkia aiempia asiakaspalautteita, jos haluaa varmistua sivuston luotettavuudesta.

Jos pakettia ei ala kuulua, maksu on saattanut päätyä rikolliselle. Kuva: Posti

Uutiset | Rikokset Hanna Lensu

MT uutisoi 11.4.2026 tapauksesta, jossa rikolliset olivat päässeet murtautumaan metsäalan tarvikkeita myyvän yrityksen verkkomaksujärjestelmään. Rosvojen tavoitteena oli kalastella asiakkaiden pankkitietoja, mutta onneksi vahinkoja ei ehtinyt tapahtua.

Kysyimme verkkolukijoiltamme, luottavatko he siihen, että verkkokaupoista ostaminen on turvallista. Suurin osa eli 60 prosenttia vastaajista luotti verkkokaupoissa asiointiin. 30 prosenttia ei luottanut verkkokauppojen turvallisuuteen ja 10 prosenttia ei ottanut selkeää kantaa asiaan.

Moni kertoi ostaneensa verkkokaupasta tavaraa ongelmitta.

”Olen ostanut ja aina saanut mitä olen ostanut. Sitä sain mitä tilasin.”

”Pääsääntöisesti on turvallista, kun käyttää luotettavia kauppoja. Ulkomaiset (varsinkin kiinalaiset) verkkokaupat eivät sitä ole, joten tarkkana täytyy olla!”

Useat vastaajat korostivat luottavansa suomalaisten yritysten verkkokauppoihin.

”Tällä hetkellä luotan sen verran että uskallan kyllä maksaa.”

Epäileväisiä oli myös paljon. Skeptisyyttä perusteltiin kuukausiksi venyneillä toimitusajalla, väärillä tuotteilla ja monenlaisilla hankaluuksilla. Useampi vastaaja kertoi joutuneensa huijausyrityksen kohteeksi.

”En ole koskaan ostanut enkä tule ostamaankaan. Kuluttajan suoja on olematon. On vain ajan kysymys, koska sinne tulee kaupankäyntiin joku veijari väliin. Olen omalle pankkikortilleni asettanut rajoituksen, että ei verkkokauppaostoksia eikä maksuliikennettä ulkomaille eikä ulkomailta. Nostorajoituksen olen korttiostoksille asettanut 1 000 euroa vuorokaudelta. Nyt olen ainakin kuvitellut, että voin nukkua yöni rauhassa.”

”Tällä hetkellä luotan sen verran että uskallan kyllä maksaa, vaikka tiedänkin että jotkin sivustot säilyttävät maksutietoja ilman lupaa. Enpä voi siihen juuri vaikuttaa.”

”Pelkään pankkitietojen kaappausta.”

”En uskalla ostaa ja mieluummin hypistelen tavaraa ennen ostoa.”

”Jos kauppa on epäilyttävä, kannattaa sen taustat tarkastaa.”

Vastaajat kertoivat myös vinkkejä riskien pienentämiseen.

”Käytän ainoastaan verkkokauppoja, joissa maksuna käy Paypal tai Applepay. Missään nimessä en korttitietoja tai vastaavia luovuta kaupalle.”

”Maksan luottokortilla.”

”Käytän vain kotimaisia kivijalkamyymälän omaavia verkkokauppoja.”

”En maksa tuotteita suoraan, vaan maksan tuotteet saatuani laskulla tai luottokortilla.”

”Luen ennen ostamista asiakaspalautteita ja kokemuksia.”

Kysely tehtiin MT.fi verkkosivulla 16.–17.4.2026. Kyselyyn vastasi 550 henkilöä.