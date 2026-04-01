Telegraph: Trump harkitsee vakavasti USA:n vetämistä pois Natosta Sotilasliitto Nato perustettiin pitkälti Yhdysvaltojen aloitteesta vuonna 1949.

Presidentti Trump sanoo pitäneensä Natoa aina paperitiikerinä. AFP / LEHTIKUVA.

Presidentti Donald Trump sanoo harkitsevansa vakavasti Yhdysvaltojen vetämistä pois sotilasliitto Natosta. Trump puhui asiasta brittiläisen Telegraph-lehden haastattelussa.

Trump sanoo pitäneensä Natoa aina paperitiikerinä. Hän lisäsi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ajattelee samoin.

Trumpin hallinto on ollut pettynyt siihen, etteivät Nato-liittolaiset ole auttaneet Yhdysvaltoja ja Israelia sodassa Irania vastaan. Trump oli pyytänyt liittolaisilta sotalaivojen lähettämistä Lähi-itään Hormuzinsalmena avaamiseksi.

Yhdysvallat on Naton tärkein perustajajäsen. Sotilasliitto perustettiin pitkälti Yhdysvaltojen aloitteesta vuonna 1949.

Lehti kysyi Trumpilta, voisiko hän harkita uudelleen Yhdysvaltojen Nato-jäsenyyttä, kun sota Lähi-idässä on ohi.

”Kyllä vain, sitä ei voida harkita uudelleen. En ole koskaan ollut vaikuttunut Natosta. Tiesin aina, että [Nato) on paperitiikeri, ja Putin tietää muuten tämän myös”, hän sanoi.

Iran on käytännössä sulkenut Hormuzinsalmen kokonaan, mikä on nostanut öljyn ja kaasun hintaa maailmamarkkinoilla. Trump sanoi ajatelleensa, että Nato-maiden olisi pitänyt "automaattisesti" auttaa salmen avaamisessa.

Brittilehden haastattelussa Trump myös arvosteli Britanniaa, joka perinteisesti on ollut Yhdysvaltojen lähin liittolainen Euroopassa.

Trump sanoi, ettei Britannialla "edes ole laivastoa", eikä sen lentotukialukset toimi.