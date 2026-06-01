Ilmatieteen laitos: Kevät mittaushistorian lämpimin lähes koko maassa — sadetta paikoin ennätysvähänKeskilämpötila oli lähes koko maassa mittaushistorian korkein vuosien 1991–2020 pitkän ajan keskiarvoon verrattuna.
Kevät oli mittaushistorian lämpimin lähes koko maassa, Ilmatieteen laitos kertoi maanantaina tilastoihinsa perustuen.
Maalis–toukokuun keskilämpötila vaihteli etelärannikon seitsemästä asteesta Pohjois-Lapin nollaan asteeseen. Keskilämpötila oli lähes koko maassa mittaushistorian korkein vuosien 1991–2020 pitkän ajan keskiarvoon verrattuna.
Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston arvioiden mukaan ilmastonmuutos teki keväästä noin 2,3 astetta lämpimämmän ja keskilämpötilasta noin 40 kertaa todennäköisemmän kuin se olisi ollut ilman jo havaittua ilmaston lämpenemistä.
Keväällä satoi laajalti tavanomaista vähemmän, etelässä paikoin ennätyksellisen vähän. Kevään ylin lämpötila 30,2 astetta mitattiin 20. toukokuuta Tohmajärvellä ja Ilomantsissa.
Toukokuun keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi. Hellepäiviä oli neljä, mikä on yksi hellepäivä pitkän ajan keskiarvoa enemmän.
