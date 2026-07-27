Ranskassa riehuva maastopalo on pysynyt yöllä vakaana, mutta se on tuhoisin 50 vuoteen Viranomaisten mukaan Gironden alueella maastopalo on muodostanut tulimyrskyn.

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Gironden alueen palo oli sunnuntaina le Figaron mukaan vaarassa levitä Bordeaux’n metropolialueelle. Kuva: AFP / LEHTIKUVA

Uutiset | Ulkomaat STT

Ranskassa ja Espanjassa pelastajat jatkavat valtavien maastopalojen taltuttamista. Yhteensä yli 325 000 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan Lounais-Ranskassa Bordeaux´n lähellä ja Keski-Espanjassa Madridin lähistöllä.

Ranskassa Gironden alueella riehuva maastopalo on pysynyt yön aikana pääosin vakaana, kertovat paikalliset viranomaiset. Presidentti Emmanuel Macronin on määrä johtaa maanantaiaamuna maastopaloja koskevaa hätäkokousta.

Gironden alueen megapalo on le Figaro -lehden mukaan Ranskan tuhoisin maastopalo ainakin viiteenkymmeneen vuoteen.

Yli 220 000 ihmistä on tähän mennessä evakuoitu. Palo oli sunnuntaina le Figaron mukaan vaarassa levitä Bordeaux’n metropolialueelle. Metropolialueella asuu yli 800 000 ihmistä.

Ranskan puolustusministeriö on kertonut ryhtyneensä erityistoimiin Bordeaux'n ympäristön teollisuusalueiden suojelemiseksi. Kaupunki on maan ilmailu- ja avaruusteollisuuden keskus.

Bordeaux'n eteläpuolinen päämoottoritie ja rautatieyhteydet on katkaistu. Gironden alueelle on lähetetty noin 2 500 palomiestä, 1 500 sotilasta ja noin 1 200 poliisia.

Viranomaisten mukaan Gironden alueella maastopalo on muodostanut tulimyrskyn. Kyseessä on ilmiö, jossa liekit aiheuttavat omia tuulenpyörteitä.

Espanjassa palot etenevät, mutta hitaasti.

Espanjan sisäministeri Fernando Grande-Marlaska sanoi sunnuntai-iltana, että palot etenevät, mutta hitaasti. Viranomaisten mukaan tuulet ovat toistaiseksi työntäneet Madridin lähistön maastopaloja etelään, poispäin pääkaupungista.

Kuningas Felipe sanoi maastopalojen aiheuttaneen Espanjan luonnonperinnölle mittaamattomia vahinkoja. Hän vieraili sunnuntaina hätämajoituskeskuksessa Villamantassa Madridin länsipuolella.

Espanjan pääministeri Pedro Sánchez vierailee maanantaina Valencian paloalueilla maan itäosassa. Valenciassa on alkanut uusi maastopalo, joka on osoittautunut erittäin voimakkaaksi.

Myös Italiassa kamppaillaan maastopalojen kanssa. Yli 400 ihmistä evakuoitiin sunnuntaina meritse Peschicin kaupungin läheltä eteläisen Apulian alueella.

Juttua täydennetty 27.7. kello 9:05.