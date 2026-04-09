Lentäjä pelastautui Kemijoen jäihin uponneesta pienlentokoneestaPelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta torstaiaamuna.
Pienlentokone on uponnut Kemijoen jäistä läpi Rovaniemellä, kerrotaan Lapin pelastuslaitokselta STT:lle. Pelastuslaitoksen mukaan kone laskeutui jäälle teknisen vian takia.
Lentäjä pääsi ulos koneesta ennen sen uppoamista eikä loukkaantunut tilanteessa.
Pelastuslaitos sai hälytyksen ilmaliikenneonnettomuudesta Alakorkalontien alueelle hieman ennen aamukymmentä. Lapin poliisi tutkii onnettomuuden kulkua.
