Suomenlahdella uudenvuodenaattona tapahtuneista tietoliikennekaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa.

Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Saint Vincent ja Grenadiinien lipun alla seilanneen Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies.

Syyttäjä epäilee kapteenin ja pursimiehen syyllistyneen kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen ja kahdeksan muun merenalaisen yhteyden vahingoittamisen yritykseen, kun alus raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin Suomenlahdella.

Syyttäjän mukaan ankkuri raahautui merenpohjassa ainakin 130 kilometrin matkan, kunnes aluksen kulku keskeytettiin Suomen viranomaisten toimesta.

Syyttäjä katsoo teon aiheuttaneen merkittävien välittömien vahinkojen lisäksi vakavaa vaaraa tietoliikenne-, sähkö- ja kaasuverkkojen toiminnalle Suomessa.

Asiassa on myös kaksi muuta epäiltyä, jotka kuuluvat rahtialuksen päällystöön.

Fitburgin ankkurin epäillään vaurioittaneen Suomen ja Viron välisiä Elisan ja Arelionin tietoliikennekaapeleita Viron talousvyöhykkeellä lähellä Suomen talousvyöhykkeen rajaa.

Poliisi on aiemmin kertonut, että Fitburgia epäiltiin nopeasti kaapelivaurion aiheuttajaksi. Alus pysäytettiin Suomen talousvyöhykkeellä ja ohjattiin Suomen aluevesille asian selvittämiseksi. Viranomaiset ottivat aluksen haltuunsa, kun se oli saapunut Suomen aluevesille.

Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. He katsovat, ettei Suomella ole asiassa tuomiovaltaa, koska kaapeleiden vauriopaikat ovat Suomen aluevesien ulkopuolella.

Asiassa on myös kaksi muuta epäiltyä, jotka kuuluvat rahtialuksen päällystöön. Heidän osaltaan syyttäjä ei ole vielä tehnyt syyteratkaisuja.

Venäjän Pietarista Israeliin Haifan satamaan matkalla olleen aluksen miehistöön kuului yhteensä 14 jäsentä, jotka ovat Venäjän, Georgian, Kazakstanin ja Azerbaidzhanin kansalaisia.

Alus sai luvan poistua Suomesta poliisin suoritettua esitutkinnan kannalta tarvittavat toimet ja korvaavan miehistön saavuttua alukselle. Fitburg saatettiin pois Suomesta 12. tammikuuta.

Hovioikeus katsoi, että Suomen oikeusviranomaisilla on oikeus tutkia Eagle S -aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet.

Suomenlahdella tapahtui merikaapelirikko myös noin vuotta ennen Fitburgin aiheuttamiksi epäiltyjä kaapelivaurioita.

Cookinsaarille rekisteröidyn Eagle S -aluksen on epäilty raahanneen ankkuriaan merenpohjassa noin 90 kilometrin matkan ja katkaisseen viisi merikaapelia joulupäivänä 2024.

Aluksen kapteenia sekä ensimmäistä ja toista perämiestä vastaan nostettiin syytteet törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä Helsingin käräjäoikeudessa. Syyttäjä vaati heille ehdotonta vankeutta elokuussa 2025 alkaneessa oikeudenkäynnissä.

Syytetyt kiistivät syytteet. Myös he katsoivat, ettei Suomella ole asiassa tuomiovaltaa, koska kaapeleiden vauriopaikat ovat Suomen aluevesien ulkopuolella.

Helsingin käräjäoikeus päättikin lokakuussa, että se jättää syytteet tutkimatta sillä perusteella, etteivät Suomen tuomioistuimet ole asiassa toimivaltaisia.

Syyttäjä valitti tuomiosta hovioikeuteen, ja elokuun lopulla Helsingin hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen.

Hovioikeus katsoi, että Suomen oikeusviranomaisilla on oikeus tutkia Eagle S -aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet. Hovioikeuden mukaan väitetyt rikokset on tehty Suomessa, missä tekojen seuraukset ovat ilmenneet.

”Suomen kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden yleisesti tunnustaman alueperiaatteen nojalla aluksen miehistön rikosvastuuta voidaan siten arvioida Suomen rikosoikeuden mukaan ja syyte tutkia Suomessa”, hovioikeuden tiedotteessa sanottiin.

Hovioikeus palautti ratkaisullaan asian käräjäoikeuteen. Hovioikeuden ratkaisuun voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.