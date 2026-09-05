Yle: Savolaismies herätti henkiin legendaarisen huoltoaseman, vaikka pankki ei myöntänyt lainaaPekka Ryynänen neuvotteli rahoituksen uusiksi yksityisen tahon kanssa ja osti Viitostuvan suoraan konkurssipesältä.
Yrittäjä Pekka Ryynänen halusi herättää henkiin kyläläisille tärkeän huoltoaseman Siilinjärvellä, mutta pankin mielestä se oli huono idea. Ryynänen ei kuunnellut pankkia, vaan hankki rahat lopulta muualta, Yle uutisoi.
Viitostien varressa sijaitseva Viitostupa oli päätynyt huutokauppaan. Nettihuutokaupassa Ryynänen teki suurimman tarjouksen, mutta sitten kävikin ilmi, ettei pankki suostu antamaan lainaa.
”Silloin minulla lensi ostohanskat niin kauas käsistä, ettei koskaan aiemmin ole lentänyt. Mutta aina ne on takaisin haettu.”
Ryynänen neuvotteli rahoituksen uusiksi yksityisen tahon kanssa ja osti Viitostuvan suoraan konkurssipesältä.
”Viitostupa on ollut minulle läheinen. Nykyisen naistuttavankin olen täällä tavannut.”
Viitostupa tunnetaan paikallisten suussa ”Pöljän parlamenttina.” Paikka on perustettu 60 vuotta sitten.
Viitostuvan aiemmat yrittäjät lopettivat yritystoiminnan kesällä 2025. Lähistöllä asuva Ryynänen kertoo, että kyläläiset olivat esittäneet toiveita paikan uudelleen henkiin herättämisestä.
”Viitostupa on ollut minulle läheinen. Nykyisen naistuttavankin olen täällä tavannut.”
Yli vuoden tyhjillään olevan huoltoaseman käyntiin laittaminen vaatii yrittäjältä omat kommervenkkinsa. Viemärit pitää huuhdella, paikat siivota ja erilaisia lupia pitää anoa.
Polttoainejakelusta Ryynänen neuvottelee ulkopuolisen toimijan kanssa. Huoltoasema on tarkoitus avata lokakuussa.
Pekka Ryynänen vinkkaa, että suunnitelmissa on rakentaa lisäksi tanssilava viereisen Pitkäjärven rantaan.
Yle: Savolaismies halusi elvyttää rakkaan huoltoaseman – pankin mielestä idea oli huono, mutta Pekka Ryynänen ei välittänytArtikkelin aiheet
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