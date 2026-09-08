Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat elokuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50 prosentin tullit. AFP/LEHTIKUVA.

Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat elokuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50 prosentin tullit. AFP/LEHTIKUVA.

Yhdysvaltojen ja Kanadan kauppasodassa Kanadan vastatullit Yhdysvalloille astuvat voimaan tänään.

Kanadan vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä ja alumiinia, maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita sekä sellua ja paperia. Suuruus vaihtelee 15:n ja 50 prosentin välillä. Esimerkiksi yhdysvaltalaisten teräs- ja alumiinituotteiden tullimaksut kaksinkertaistetaan 50 prosenttiin.

Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat elokuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50 prosentin tullit.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut asettaa Kanadan autoteollisuudelle 50 prosentin tullimaksut vuodenvaihteesta alkaen.

Maanantaina Trump sanoi, että kanadalaisen lentokoneyhtiö Bombardierin koneiden myynti kiellettäisiin Yhdysvalloissa.

”He elävät amerikkalaisten ostajien, amerikkalaisten yritysten, amerikkalaisten lentokenttien ja amerikkalaisen palvelun varassa. Samaan aikaan Kanada estää suurten amerikkalaisten pankkien ja yritysten toiminnan”, Trump sanoi Truth Social -viestipalvelussaan.

Trumpin mukaan Kanada on muun muassa estänyt yhdysvaltalaista lentokoneyhtiö Gulfstream Aerospacea toimimasta Kanadassa.

Yhdysvallat on Kanadan ylivoimaisesti tärkein kauppakumppani. Yhdysvalloille Kanada on maan toiseksi tärkein kauppakumppani Meksikon jälkeen.