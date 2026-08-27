Merikaapelirikot tapahtuivat joulukuussa 2024. Sen jälkeen Eagle S -alus ohjattiin viranomaisten lisäselvittelyjä varten ankkuripaikalle Porvooseen. Arkistokuva. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

Merikaapelirikot tapahtuivat joulukuussa 2024. Sen jälkeen Eagle S -alus ohjattiin viranomaisten lisäselvittelyjä varten ankkuripaikalle Porvooseen. Arkistokuva. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

Helsingin hovioikeuden mukaan Suomen oikeusviranomaisilla on oikeus tutkia Eagle S -aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet merikaapelirikoista Suomenlahdella joulukuussa 2024.

Näin ollen hovioikeus kumosi Helsingin käräjäoikeuden lokakuussa 2025 antaman tuomion, jolla se päätti jättää Venäjän varjolaivastoon kuuluvan Eagle S -tankkerin miehistön syytteet tutkimatta. Syytteiden mukaan Cookinsaarten lipun alla purjehtinut alus oli Suomenlahdella Suomen talousvyöhykkeellä kulkiessaan vahingoittanut ankkurillaan merenalaisia kaapeleita.

Käräjäoikeus jätti syytteet törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä sekä asianomistajien vahingonkorvausvaatimukset tutkimatta sillä perusteella, etteivät Suomen tuomioistuimet olleet asiassa toimivaltaisia.

Muutosta käräjäoikeuden tuomioon hakivat muun muassa syyttäjä ja kaksi kaapelinomistajayhtiötä eli Suomen ja Viron kantaverkkoyhtiöt Fingrid ja Elering.

Hovioikeuden ratkaisuun voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

Hovioikeus katsoi ratkaisussaan toisin kuin käräjäoikeus, että Suomen oikeusviranomaisilla on toimivalta tutkia syyttäjän aluksen miehistöä vastaan nostama syyte ja muut vaatimukset. Hovioikeuden mukaan väitetyt rikokset on tehty Suomessa, missä tekojen seuraukset ovat ilmenneet.

”Suomen kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden yleisesti tunnustaman alueperiaatteen nojalla aluksen miehistön rikosvastuuta voidaan siten arvioida Suomen rikosoikeuden mukaan ja syyte tutkia Suomessa”, hovioikeuden tiedotteessa kerrotaan.

Hovioikeus katsoi ratkaisussaan, ettei syytteen keskeisissä tapahtumissa ole kysymys Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksessa tarkoitetusta merenkulkuonnettomuudesta. Yleissopimus ei siten rajoita Suomen valtion rikosoikeudellista lainkäyttövaltaa.

Hovioikeus palautti torstaina antamallaan ratkaisulla asian käräjäoikeuteen. Hovioikeuden ratkaisuun voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.