Käyttäjät pitävät tienparannusta aiheellisena, nyt halkeamat eivät ole pyöräilijöiden ja kävelijöiden riesana.

Etelä-Pohjanmaan Ilmajoella vahingossa uudelleen päällystetty tienpätkä saa odotetusti hyvän vastaanoton tienvarren asukkailta. Kyseistä Ojanperäntietä Ilmajoen keskustan liepeillä ei ollut tarkoitus päällystää alun perin lainkaan.

Ilmajoen kunta on kertonut vahingon saattaneen johtua tiennimien sekaantumisesta keskenään.

Satunnaiset kulkijat kehuvat parin viikon takaista sattumusta talojen reunustamalla raitilla. Kaksivuotiasta Aada-koiraansa taluttanut Tiina Antila otti ensituntumat tasaisen mustalla asvaltilla.

”Sattuuhan sitä virheitä ja varmasti tätä pahempiakin. Johonkin muualle tämä olisi tarvittu ehkä enemmänkin. Ei se entinenkään piki mikään aivan huono ollut”, sanoo tien varrella asuvien vanhempiensa luona vierailulla käynyt Antila.

Ojanperäntie oli kuitenkin saanut siipeensä roudasta vuosien saatossa: tiessä oli heittoja ja halkeamia, jotka eivät tehneet polkupyöräilystä turvallista. Alueella asuu useita lapsiperheitä.

Nuoret pyöräilijät ottavat uudesta päällysteestä kaiken ilon irti. Alueella on 40 km/h nopeusrajoitus. Kuva: Johannes Tervo

”Emäntä sanoi, että tientekijöille oli tullut virhe. Sanoin, että ei se nyt suuri virhe ollut, aika huonokuntoinenhan se vanha pinta oli”, sanoo tien varrella asuva Harry Mård.

Asukkaat toivovat, etteivät autojen nopeudet kasva uuden parempilaatuisen tien ansiosta vaarallisiksi. Tie on merkitty kyltillä 40 km/h nopeusrajoituksen piiriin.

”Hyvä tie on nyt tässä. Kiva että korjattiin, vaikka vahingossa se tulikin. Hyvä kun kunnassa kunnostetaan teitä. Asiantuntija en ole, mutta käyttäjän kannalta näin on paljon parempi. Varsinkin lapsille on hyvä, ettei sattuisi mitään vahinkoja”, sanoo pyöräilyä muun liikunnan ohessa harrastava Mari Ala-Fossi.

Päällystetöiden yhteydessä tieosuuden myös perusta korjattiin kuntoon. Kuva: Johannes Tervo

Päällysteen ja pohjatyöt tehnyt urakoitsija huomasi virheen vasta vanhan asfaltin jyrsinnän loputtua ja ilmoitti tilanteesta kunnalle. Työ päätettiin yhteisymmärryksessä tehdä loppuun hieman alkuperäistä urakkahintaa halvemmalla, kerrotaan Ylen uutisessa.

Asfalttipinnan sai Ilmajoen sosiaali- ja terveyskeskuksen lähellä oleva Ojanperäntie reilun 350 metrin matkalta.

Tekninen lautakunta päätti kattaa noin 30 000 euron kulut liikenneturvallisuuden parantamiskohteisiin varatusta määrärahasta.

Yllättävä lisäkulu ei näin vaaranna muiden päällystysohjelmaan jo sovittujen kohteiden toteuttamista. Tänä kesänä oopperapitäjässä on päällystetty teitä yli miljoonalla eurolla.