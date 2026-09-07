Itärajan esteaita on valmistunut. Rajavartiolaitoksen mukaan työssä on jäljellä enää joitain viimeistelyjä.

Yhteensä 200 kilometrin pituisen aidan rakentaminen alkoi laajamittaisesti elokuussa 2024. Sitä on rakennettu pätkissä kymmenille eri alueille, joilla aidalle nähtiin suurin tarve, ja rakentaminen oli kustannustehokasta.

Aidan on tarkoitus estää ja hidastaa erityisesti välineellistettyä maahantuloa Venäjältä.

”Välineellistetyn maahantulon tilannetta ei ole mahdollista hallita tehokkaasti, uskottavasti ja työturvallisesti ilman esteaitaa. Esteaita parantaa myös rajavalvonnan tehokkuutta, tilannekuvaa ja partioidemme liikkuvuutta”, Rajavartiolaitoksen päällikkö, vara-amiraali Markku Hassinen sanoo tiedotteessa.

Kokonaisuuteen kuuluu 4,5 metriä korkean aidan lisäksi tekninen valvontajärjestelmä, uusia teitä ja 25 metrin levyinen raivausalue. Valvontajärjestelmä hälyttää kaikesta epätavallisesta toiminnasta heti.

Teknistä valvontaa voidaan myös muuttaa tarpeiden mukaan. Rajavartiolaitoksen mukaan parhaillaan kehitetään droonitorjunnan suorituskykyä.

Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mukaan esteaita on välttämätön osa tehokasta rajaturvallisuusjärjestelmää.

”Hanke on tärkeä myös Euroopan mittakaavassa, sillä Schengen-jäsenmaana ja ulkorajavaltiona Suomi vastaa osaltaan myös Euroopan rajaturvallisuudesta. Ilman uskottavaa ulkorajavalvontaa ei ole edellytyksiä vapaalle liikkuvuudelle”, Rantanen sanoo tiedotteessa.

Esteaidan kustannusarvio on 356 miljoonaa euroa. Se on 22 miljoonaa alle alkuperäisen budjetin.

”Hanke on valmistunut suunnitellusti, poikkeuksellisen nopeassa aikataulussa ja alkuperäisen budjetin alittaen. Se on ollut mahdollista, koska hankkeen lukuisat osapuolet ovat tehneet työtä ratkaisuhakuisesti Suomen turvallisuuden hyväksi”, sanoo operatiivinen johtaja Miska Eriksson projektinjohdosta vastanneesta Intecon Oy:stä.

Kokonaisuudessa on ollut mukana satoja yrityksiä. Noin tuhannen maanomistajan suhtautumista aidan rakentamiseen luonnehditaan tiedotteessa yhteistyöhaluiseksi.