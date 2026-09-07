Sysmästä löytyi yli neljä kiloa viikinkiaikaisia hopearahojaSysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö.
Sysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö.
Kätkön löysi metallinilmaisinharrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Löytöpaikka tarkastettiin seuraavana päivänä, ja löytö nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla.
Kätkössä oli hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu neljä ja puoli kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.Artikkelin aiheet
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