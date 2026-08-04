KL: Kuntia karsittava ja palvelut voitaisiin keskittää ydinkuntiin, Purra väläyttääNykyinen valtiovarainministeri on pohtinut mallia kahden tason kunnista.
”Kuntarakenteeseen on välttämätön tehdä muutoksia”, näin sanoo valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) Kauppalehdessä.
Purra sanoo pohtineensa hallinnon purkua esimerkiksi luomalla kahden tason kuntia. Ydinkunnat huolehtisivat tärkeistä palveluista, ja toisessa tasossa olisivat identiteetin vuoksi pienet ja paikalliset kunnat.
Kuntarakennetta pohtimaan on perustettu parlamentaarinen työryhmä, jolta Purra ei odota juuri mitään.
Purra sanoo myös, että perussuomalaiset haluaisi yhdistää takuueläkkeen ja kansaneläkkeen sekä kiristää yhdistettävän etuuden asumiskriteeriä.
Ensi vaalikauden mittavia säästöjä hän hakisi muun muassa etuuksien indeksijäädytyksillä.
Suomen bruttokansantuote on kasvanut Tilastokeskuksen mukaan jo vuodesta 2024. Vauhdikkainta kasvu on tuoreimpien tilastojen mukaan ollut tänä vuonna. Pari vuotta jatkunut kasvu ei ole kuitenkaan tarttunut työllisyyteen, sillä Suomen työttömyysaste on euroalueen kärkipäätä.
Purra kuitenkin sanoo odottavansa työllisyyden käännettä tulevalle syksylle, mutta pitää sen ennustamista lähes mahdottomana.
Tällä viikolla Purra esittelee hallituskauden viimeisen ministeriönsä budjettiesityksen.
Kauppalehti: ”Ei näy tässä konkurssissa” – Riikka Purra varoittaa, että talouskäänne ei pelasta valtiota miljardien alijäämältäArtikkelin aiheet
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