Loppuviikosta hätyytellään jo 15 asteen lämpötilaaTiistain aikana matalapaine vetäytyy itään ja sää poutaantuu koko maassa. Keskiviikosta alkaen sää lämpenee ja on laajalti aurinkoista.
Väistyvä matalapaine kasteli maastoa koko maan mitalta pääsiäisen aikaan ja sää oli laajalti pilvisen harmaa. Toisaalta sademäärät jäivät suhteellisen maltilliseksi, mikä tarkoittaa että maaston kuivuminen pääsee keskiviikosta alkaen vauhtiin aurinkoisessa poutasäässä.
Laaja korkeapaineen alue on vahvistumassa Suomen ylle keskiviikosta alkaen. Ylimmät lämpötilat ovat alkuun vielä kahdeksan, yhdeksän asteen tuntumassa; ensin idässä ja keskiviikkona myös etelässä.
Perjantaina Suomeen virtaa lännestä lämpimämpää ilmamassaa ja sää lämpenee vähitellen.
Viikonloppuna korkeapaineen keskuksen sijaitessa maan etelä- ja keskiosien kohdilla on 15 asteen ylittyminen mahdollista paikoin. Pohjois-Suomessakin lämpötila kohonnee laajalti 5 ja 10 asteen välille.
Ennusteen epävarmuus toki jo kasvaa merkittävästi lauantaihin mennessä erityisesti ylimpien lämpötilojen osalta. Keskiviikosta alkaen pilvisyys on lähinnä yläpilvisyyttä tai iltapäivällä esiintyvää paikallista kumpupilvisyyttä.
Seuraavan viiden vuorokauden sadekertymä mitataan todennäköisesti korkeintaan parissa millissä ja seuraavia rintamasateita saadaan odottaa ainakin ensi viikon alkuun, todennäköisesti vielä pidemmälle.
Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.
