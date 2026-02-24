Suomen työttömyysaste laski tammikuussa − työttömiä silti 26 000 enemmän kuin vuotta aiemminTyöllisyysasteen trendiluku laski tammikuussa hieman ja oli 75,7 prosenttia.
Suomessa työttömyysaste nytkähti tammikuussa alaspäin, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista.
Työttömyysasteen trendiluku laski tammikuussa 10,3 prosenttiin, kun se joulukuussa oli 10,4 prosenttia. Työttömiä oli 26 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.
Samalla Tilastokeskus tarkensi alaspäin arviotaan työttömyysasteen trendiluvusta loppuvuoden osalta. Kuukausi sitten Tilastokeskus oli ilmoittanut työttömyysasteen trendin olleen joulukuussa 10,7 prosenttia.
Työllisyysasteen trendiluku laski tammikuussa hieman ja oli 75,7 prosenttia.
