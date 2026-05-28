Valtakunnansyyttäjä ei valita Auerin ja ex-miesystävän vapauttavasta päätuomiosta Valtakunnansyyttäjä kertoo valittavansa käräjäoikeuden hylkäämistä, korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista sekä avustajien palkkioista.

Anneli Auer Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa 16. joulukuuta 2025. RONI LEHTI / LEHTIKUVA.

Valtakunnansyyttäjä ei aio valittaa Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän vapauttavasta tuomiosta siltä osin kuin käräjäoikeus hylkäsi syytteet seksuaalirikoksista, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi huhtikuussa tuomionsa Auerin ja Jens Ihlen, entisen Kukan syytteitä koskevassa uudessa oikeudenkäynnissä.

Valtakunnansyyttäjä kertoo kuitenkin pyytävänsä hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista sekä avustajien palkkioista.

”Niin sanotun pääasian valittamatta jättäminen perustuu sille olettamalle, että hovioikeuden seksuaalirikossyytteet hyväksyvä tuomio ei olisi enää todennäköinen syyttäjän käytössä olevalla näytöllä ottaen myös huomioon asianomistajien muuttuneet kertomukset”, valtakunnansyyttäjän toimiston tiedotteessa sanotaan.

Vuonna 2013 Auer tuomittiin Turun hovioikeudessa seitsemän ja puolen vuoden vankeuteen ja Ihle 10 vuoden vankeuteen seksuaali- ja väkivaltarikoksista. He ovat jo istuneet vankeusrangaistukset.

Toissa vuonna korkein oikeus päätyi purkamaan tuomion pääosin. Asianomistajina olleet Auerin lapset kertoivat aikuistuttuaan, etteivät heidän aiemmat kertomuksensa pidä paikkaansa.

Valtakunnansyyttäjä päätti viime vuoden alussa jatkaa syytteiden ajamista uudessa oikeudenkäynnissä.

Oikeuden mukaan todistelu uudessa oikeudenkäynnissä tuki vahvasti sitä, että väitettyjä rikoksia ei tapahtunut.

Aiempi langettava tuomio perustui Auerin lasten aikanaan antamiin kertomuksiin ja lääkärinlausuntoihin, joiden tuomioistuin tuolloin katsoi tukevan kertomuksia. Huhtikuussa antamassaan tuomiossa Varsinais-Suomen käräjäoikeus totesi, ettei todistelua voi miltään osin pitää luotettavana.

”Käräjäoikeus päätyi todistelua seikkaperäisesti arvioituaan johtopäätökseen, jonka mukaan asianomistajien lapsina antamat kertomukset eivät saaneet tukea somaattisesta näytöstä tai muustakaan esitetystä todistelusta. Kertomuksia ei pidetty luotettavana selvityksenä tapahtumista”, käräjäoikeuden tiedotteessa sanottiin huhtikuussa.

Oikeus totesi tuomiossaan, että syytteen teonkuvausten mukaiset menettelyt eivät ole tulleet miltään osin näytetyiksi.

Syyttäjät pitivät uudessa oikeudenkäynnissä kiinni siitä, että lapset puhuivat totta alkuperäisissä kertomuksissaan vuonna 2011.

Syytteiden mukaan Auer ja Ihle tekivät lapsille moninaista fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa vuosina 2007–2009. Heidän syytettiin muun muassa kahlinneen lapsia, kuvanneen heitä alasti ja viillelleen heitä.

Auerin ja Ihlen puolustusten ja lasten itsensä mukaan kertomukset rikoksista syntyivät aikanaan vieraannuttamisen ja johdattelun tuloksena.