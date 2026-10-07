EU-komissio esittää rajoitteita uusille jäsenille: Koskevat muun muassa taloudellista tukea ja taloustuotteiden vientiäEuroopan komissio esitti tiistaina muun muassa, että tuleviin liittymissopimuksiin sisällytetään takeita, jotta uudet jäsenet eivät päästä demokratioitaan heikentymään.
Euroopan unioni valmistautuu laajentumiseen esimerkiksi Ukrainan, Moldovan ja Montenegron tavoitellessa jäsenyyttä. Tavoitteena on pitää unioni toimivana laajenemisen jälkeenkin.
Euroopan komissio esitti tiistaina muun muassa, että tuleviin liittymissopimuksiin sisällytetään takeita, jotta uudet jäsenet eivät päästä demokratioitaan heikentymään.
Mahdollisuus Ukrainan jäsenyydestä on herättänyt Puolan ja Ranskan kaltaisissa maissa myös pelkoa siitä, että se uuvuttaisi EU:n maataloustukiohjelman ja hukuttaisi markkinat halvemmilla tuotteilla. Ukrainalle esitetään tästä syystä taloudellisen tuen rajoitteita, kertoo EU:n laajentumiskomissaari Marta Kos. Lisäksi rajoitteita esitetään joidenkin ukrainalaisten taloustuotteiden viennille.
Lisäksi EU pyrkii estämään Unkarin entisen pääministeri Viktor Orbanin aikaiset jarrut päätöksenteossa. Orbanin Unkari jarrutti useaan otteeseen muun muassa päätöksiä Venäjän vastaisista pakotteista. Unioni esittää uusia tämän estäviä rajoituksia sekä helpottaa rankaisemista, jos uudet jäsenet toimisivat Unkarin tavoin.
”Ei enää Viktor Orbaneja”, sanoi Kos.
Komissio haluaa myös saada uudet jäsenet sitoutumaan siihen, etteivät ne estä muita liittymästä unioniin.
Ehdotetut muutokset koskevat uusia jäseniä, mutta komission mukaan myös nykyisten jäsenmaiden kohdalla päätöksenteossa tulisi siirtyä yksimielisyyden vaatimisesta enemmistön hyväksyntään esimerkiksi ulkopoliittisissa kysymyksissä.
EU-johtajien on määrä keskustella komission ehdotuksista ensi viikolla järjestettävässä huippukokouksessa. Tiistainen komission ehdotus viivästyi kuukausia, koska eri EU-maat ovat ajaneet erilaisia ajatuksia.Artikkelin aiheet
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