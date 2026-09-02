Paljonko bensa maksaa nyt? Näitä hintoja tarjotaan eri puolilla SuomeaTässä ovat halvin ja kallein bensa ja diesel tänään ja eilen.
Tänään keskiviikkona kallein 95 E 10 -bensa maksaa 2,266 euroa litralta Kuhmon ABC:lla. Eilen tiistaina kallein bensa maksoi 2,306 euroa Oulussa Keiskan ABC:lla, kertoo autoilijoiden havaintoja keräävä Polttoaine.net.
Halvinta 95 E 10 -bensa on tänään Pudasjärven St1:llä, 1,996 euroa. Eilen se oli halvinta Pudasjärven Nesteellä, 1,994 euroa.
Kallein 98-bensa löytyy tänään Kuhmon ABC:lta, jossa hinta on 2,366 euroa. Eilen kalleinta 98-bensa oli Riihimäen Nesteellä, 2,359 euroa.
Halvin 98-bensa löytyy tänään Pudasjärven St1:stä, 2,106 euroa. Eilen halvin oli Pudasjärven Neste, 2,104 euroa.
Kallein diesel on tänään Kuhmon ABC:lla, 2,457 euroa. Eilen kallein diesel maksoi 2,469 euroa Lappeenrannan Alakylän Nesteellä.
Halvin diesel on tänään Raaseporin Neste Expressissä, 2,177 euroa. Eilen halvin oli Pudasjärven Neste, 2,189 euroa.
Hinnat on poimittu 2. syyskuuta aamupäivällä.
Elokuussa dieselin keskihinta oli 2,25 euroa litralta, 95 E 10 -bensiinin 2,09 euroa ja 98 E 5 -bensiinin 2,19 euron litralta, Tilastokeskus kertoo.
Dieselin hinta on pompannut vuodessa lähes 40 prosenttia.
Vuosi sitten elokuussa dieselin keskihinta oli 1,61 euroa, 95 E 19 -bensan 1,69 euroa ja 98 E 5 -bensan 1,78 euroa.Artikkelin aiheet
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