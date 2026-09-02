Zelenskyin mukaan Ukraina ei uhkaa siviili-ilmailua tai siviilikoneita. Putin syyttää Zelenskyiä terrorismista.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmaisi varoituksensa tiistai-iltaisessa puheessaan sen jälkeen, kun Venäjän ilmaiskut olivat surmanneet toistakymmentä ihmistä Kiovan ympäristössä. AFP/LEHTIKUVA.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmaisi varoituksensa tiistai-iltaisessa puheessaan sen jälkeen, kun Venäjän ilmaiskut olivat surmanneet toistakymmentä ihmistä Kiovan ympäristössä. AFP/LEHTIKUVA.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi varoittaa lentoyhtiöitä, vakuutusyhtiöitä ja matkustajia siitä, että Venäjän ilmatilasta tulee täysin turvaton Ukrainan droonien ja ohjusten takia.

Zelenskyin mukaan Ukraina ei uhkaa siviili-ilmailua tai siviilikoneita, mutta Venäjän ilmatilassa tulee olemaan sodan aikana drooneja, mikä on otettava huomioon.

”Me Ukrainassa emme halua, että viattomien ihmisten henkiä menetetään. Siksi varoitamme kumppaneitamme: turvalliset päivät Venäjän taivaalla ovat ohi”, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi ilmaisi varoituksensa tiistai-iltaisessa puheessaan sen jälkeen, kun Venäjän ilmaiskut olivat surmanneet toistakymmentä ihmistä Kiovan ympäristössä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin syytti Zelenskyiä valtioterrorismin julistamisesta.

”He pyytävät meitä jatkamaan neuvotteluita, mutta terroristien kanssa ei neuvotella”, Putin sanoi lehdistötilaisuudessa.

Ukrainalaisdroonit häiritsevät säännöllisesti liikennettä Venäjän lentokentillä, ja droonien määrä on kasvanut viime kuukausina.

Zelenskyin mukaan Ukraina ei kuitenkaan lähettäisi drooneja Venäjän ilmatilaan, jos Ukrainan liittolaiset pyytäisivät sitä diplomatian ja neuvottelujen vuoksi.

Ukraina ja Venäjä ovat molemmin puolin kiihdyttäneet iskuja toisiaan vastaan viime kuukausina.

Yhdysvaltain välittämät neuvottelut viidettä vuotta jatkuvan sodan päättämiseksi ovat olleet pitkään jäissä, eikä uusia neuvotteluja ole näköpiirissä.