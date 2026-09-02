Saksa syyttää Venäjää lentokentän räjähdedrooneista – vastaa pakotteillaSaksa syytti tiistaina Venäjää hybridi-iskusta Leipzigin lentokentällä.
Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan Saksan ilmoittamat Venäjän vastaiset pakotteet ovat vakava virhe. Putin kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Saksa syytti Venäjää hybridi-iskusta Leipzigin lentokentällä.
Saksan hallitus ilmoitti tiistaina, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä ukrainalaisen rahtikoneen läheltä elokuun alussa.
Lentokentän läheltä löytyi myös toinen drooni, josta löytyi merkkejä räjähteistä.
Saksa perustelee syytöstään muun muassa tiedustelutiedoilla.
Tämän myötä Saksa sulkee Venäjän konsulaatin Bonnissa ja Berliinissä sijaitsevan Venäjän kulttuurikeskuksen.
Lisäksi Saksa tiukentaa venäläisten maahantulon valvontaa ja aikoo lisätä painetta Venäjän varjolaivastoa kohtaan.
Saksa perustelee syytöstään muun muassa tiedustelutiedoilla.
”Mielestäni se on jälleen yksi virhe, vakava sellainen. Mielestäni se on selvässä ristiriidassa Saksan kansan etujen kanssa”, Putin kommentoi lehdistötilaisuudessa Kirgisiassa.
Venäjän Saksan-suurlähettiläs Sergei Netshajev kutsui aiemmin Saksan syytöksiä perusteettomiksi ja absurdeiksi.
Suurlähettilään mukaan toimenpiteet ovat ennennäkemätön eskalaatio maiden välisille suhteille eivätkä ne jää ilman seurauksia.
Saksan itäosassa sijaitseva Leipzig–Hallen lentoasema on keskeisessä osassa Saksan asevoimien ja sotilasliitto Naton jäsenmaiden sotilastarvikkeiden kuljetuksessa.
Se toimii myös ukrainalaisen rahtiyhtiön Antonov Airlinesin tukikohtana.Artikkelin aiheet
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