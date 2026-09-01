Peltipoliiseista paljastui yllätys – venäläinen takaporttiSlovakia hankki nopeusvalvontakamerat osana 30 miljoonan euron EU-rahoitteista hanketta, jonka tavoitteena oli uudistaa liikenteen valvontaa.
Slovakian kansallinen turvallisuuspalvelu (NBU) varoittaa liikennekameroihin liittyvästä merkittävästä kyberuhasta.
Viraston mukaan nopeusvalvontaan tarkoitetuissa kameroissa on takaportti. Se myöntää pääsyn laitteisiin tekstiviestillä, joka lähetetään tietyistä venäläisistä puhelinnumeroista. Lisäksi laitteissa oli muitakin tietoturva-aukkoja.
Asiasta kertoi Risky Bulletin ja Suomessa ensimmäisenä Ilta-Sanomat.
NBU:n teknisen raportin mukaan Nero R-One -kamerat ovat uudelleenbrändätty versio venäläisestä Cordon Pro.M -liikennekameramallista, jota valmistaa venäläinen Semicon-yritys, kertoo Cybernews.
Slovakia hankki kamerat osana 30 miljoonan euron EU-rahoitteista hanketta, jonka tavoitteena oli uudistaa liikenteen valvontaa.
Sisäministeriö osti ja valmistautui asentamaan 279 kameraa. Käyttöönotto laitettiin kuitenkin jäihin NBU:n raportin jälkeen, Risky Bulletin kertoo.
Vastaavia laitteita on Risky Bulletinin mukaan ilmeisesti asennettu Kroatiaan ja joihinkin muihin Itä-Euroopan maihin.
Sisäministeriö osti ja valmistautui asentamaan 279 kameraa.
Heinäkuussa paljastui, että Venäjä on vakoillut puolustusliitto Natoa hakkeroimalla siviilikäytössä olevia kameroita.
Alankomaiden tiedustelupalvelujen mukaan kamerat osoittivat Naton kuljetusreittejä kohti, Telegraph-lehti kertoi.
Venäjän toiveena oli tunnistaa, millaisia aseita Ukrainaan oli matkalla.
Myös suomalaisia on varoitettu samasta uhasta.
Tyypillisesti vaarassa ovat turvakamerat, joita ihmiset seuraavat puhelimillaan pihansa vartioimiseksi, kertoo Ilta-Sanomat. Kamerat ovat surkeasti suojattuja.Artikkelin aiheet
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