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Juuri nyt | Kurkistus navetan kulisseihin: Maitolive vie suomalaiset suorana Ojantakasen maitotilan arkeen
Tilaajalle | Holmen vähentää sahausta – ”Huonoin suhdanne 30 vuoteen”