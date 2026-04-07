Länsi-Savo: Mökkiläiselle napsahti tien leventämisestä uhkasakkoMökkiläinen levensi luvatta mökkitietä luonnonsuojelualueella Puumalassa.
Lupa- ja valvontavirasto vaatii mökkiläistä ennallistamaan ilman lupaa levennetyn mökkitien luonnonsuojelualueella Puumalassa, uutisoi Länsi-Savo.
Määräyksen tehostamiseksi LVV on asettanut mökkiläiselle tuhannen euron uhkasakon.
Kyseinen mökkitie kulkee kahden eri luonnonsuojelualueen lävitse noin 100 metrin matkalta. Rannalla sijaitsevalle mökille ei pääse muuta kautta. Mökkiläisen mukaan tie on ollut kyseisellä paikalla jo kymmeniä vuosia ennen vuonna 2001 perustettuja luonnonsuojelualueita.
Kiinteistörekisteriin tien leveydeksi on merkitty neljä metriä, mutta viranomaisten mukaan sen nykyinen leveys on ojien kanssa 10 metriä.
Lehden mukaan mökkeilijä ei ole hakenut poikkeuslupaa tieuran leventämiseen. Mökkiläinen ei sanomansa mukaan ole leventänyt tietä, vaan ainoastaan kunnostanut sitä.
Lupa- ja valvontaviraston lakimies Laura Mononen kertoo lehdelle, että suojelualueelle tehdyn tien ojista kulkeutuu kiintoaineita suojelualueella kulkevaan noroon. Ojien kaivaminen alueella on siksi kielletty suojelumääräyksissä.
Mökkiläinen on valittanut LVV:n päätöksestä hallinto-oikeuteen.
Artikkelin aiheet
