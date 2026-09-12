Vielä sunnuntaina tulee hajanaisia sateita, maanantaina ja tiistaina on korkeapaineen myötä poutaa.

Tulevina päivinä öisin ja aamuisin muodostuu yleisesti sumuja ja matalia pilvilauttoja. Aamupäivän aikana sumut kuitenkin vielä hälvenevät.

Tulevina päivinä öisin ja aamuisin muodostuu yleisesti sumuja ja matalia pilvilauttoja. Aamupäivän aikana sumut kuitenkin vielä hälvenevät. Kuva: Juho Rahkonen

Sunnuntain aikana hajanainen sadealue liikkuu maamme yli lännestä itään. Itäisimpään osaan maata sateet saapuvat vasta illan aikana. Toisaalta länsirannikolla sää selkenee jo iltapäivän kuluessa. Sademäärät jäävät vuorokauden aikana vähäisiksi, suuressa osassa maata vettä sataa 0-3 millimetriä, Lapissa 1-5 millimetriä. Kaakonkulmalle saattaa ajautua merellä jokunen reippaampi kuuro, jolloin vettä voi paikallisesti sataa enemmän.

Maanantaina ja tiistaina Suomen yllä on korkeapaineen selänne. Luoteesta pääsee virtaamaan hieman kuivempaa ilmaa. Varsinkin maanantaipäivä on laajalti selkeä ja aurinkoinen. Tiistaina lännestä alkaen yläpilvisyys jo lisääntyy, ennakoiden sateita keskiviikolle.

Syksylle tyypillisesti öisin ja aamuisin muodostuu yleisesti sumuja ja matalia pilvilauttoja. Aamupäivän aikana sumut kuitenkin vielä hälvenevät.

Päivälämpötilat ovat yleisesti 10 ja 17, Lapissa 8 ja 14 asteen välillä. Yölämpötilat ovat 2 ja 8, Lapissa -1 ja +5 asteen välillä. Hallaa voi olla maan eteläosaa myöten, yöpakkasia Lapissa. Nämä lämpötilat ovat tavanomaisia tähän aikaan vuodesta.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

Tästä pääset MT:n sääpalveluun