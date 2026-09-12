Ukrainan Zelenskyi on valmis tapaamaan Putinin huippukokouksen yhteydessäUkraina valmistautuu ankaraan sotatalveen, sillä maalla ei ole riittävästi ilmatorjuntakalustoa pysäyttämään Venäjän jatkuvia ilmaiskuja.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on valmis tapaamaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin G20-huippukokouksen yhteydessä, mikäli valtiojohtajat ovat siellä samaan aikaan.
Kokous on määrä järjestää Miamissa Yhdysvalloissa joulukuussa. G20 on parinkymmenen maailman johtavan talousmahdin yhteistyöfoorumi.
Saksalaisen Deutsche Wellen haastattelussa Zelenskyi sanoo olevansa ilman muuta valmis keskusteluihin Venäjän johdon kanssa edistääkseen rauhanpyrkimyksiä Venäjän käymässä hyökkäyssodassa.
”Totta kai. Meidän täytyy tavata, keskustella ja tehdä päätöksiä”, Zelenskyi sanoo.
Zelenskyi ja Putin eivät ole tavanneet sen jälkeen, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen helmikuussa 2022.
Ukraina valmistautuu ankaraan sotatalveen, sillä maalla ei ole riittävästi ilmatorjuntakalustoa pysäyttämään Venäjän jatkuvia ilmaiskuja. Zelenskyi nosti myös Deutsche Wellen haastattelussa esille ilmapuolustuksen ongelmat ja sen, että Ukraina tarvitsisi kipeästi lisää yhdysvaltalaisia Patriot-ilmatorjuntaohjuksia.
”Venäjä pystyy tuottamaan 140 ballistista ohjusta kuukaudessa. Naton laskelmissa 140 ohjuksen torjumiseen tarvitaan 280 torjuntaohjusta, eikä sellaista määrää ole, sillä jo sadan ohjuksen hankkiminen kuukaudessa on suuri haaste”, Zelenskyi kuvaili.
Ukrainan presidentti toisti haastattelussa jälleen, että maa tarvitsee yhä voimakkaampaa tukea eurooppalaisilta tukijamailtaan.
Presidentti Donald Trumpin erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner olivat neuvottelumatkalla sekä Moskovassa että Kiovassa viikko sitten pyrkimyksenään edistää Venäjän ja Ukrainan välisiä rauhantunnusteluita.Artikkelin aiheet
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