Kunnat pitävät amerikkalaisen teknologiajätin Googlen uusia sijoituksia merkittävinä alueiden työllisyydelle ja taloudelle. Ne eivät silti joko halua tai tiedä kertoa yksityiskohtia siitä, miten Googlen sijoittamat miljardit jakautuvat alueiden välille.

Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinnon mukaan Googlen tuhannen hehtaarin tontilla on "alettu tehdä valmistelevaa työtä". Siitä, kuinka monta rakennusta tontille esimerkiksi nousee, hän vaikenee, koska yhtään rakennuslupaa ei ole vielä haettu.

”Aluehan on niin suuri, että siitä teijän täytyy kysyä Googlelta, minkä verran ovat tehneet siellä työtä”, Hinno sanoo.

Google osti maat 9 000 asukkaan kunnasta marraskuussa 2024. Tuhannesta hehtaarista noin 600 on kaavoitettu nimenomaisesti datakeskukselle ja muulle teolliselle toiminnalle. Muhoksen kunnanvaltuuston maaliskuussa hyväksymästä asemakaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen.

Alueelta puut on kaadettu ja maanrakennustyöt aloitettu.

Muhoksen lisäksi Google kertoi tällä viikolla sijoittavansa Kajaaniin, Haminaan ja Vaalaan rakennettaviin datakeskuksiin sekä sähköntuotantoon Suomessa 13 miljardia euroa. Yhtiö ei suostunut kertomaan keskiviikon lyhyessä tiedotustilaisuudessa, miten investoinnit jakautuvat paikkakuntien välille ja mitä tarkalleen ottaen rakennetaan kuhunkin paikkaan.

”Tonttivarauksia on tullut todella paljon. Meillä oli jonkun verran vapaita kerrostalo- ja rivitalotontteja, ja niihin on tullut varauksia.” Kimmo Hinno

Haminan kaupunginjohtaja Ilari Soosalu ei osaa sanoa, kuinka suuri osa Googlen investoinnista kohdistuu alueelle. Tarkempia tietojakaan siitä, minkä luokan laajennuksesta Haminan datakeskuksessa tarkalleen puhutaan, ei ole antaa.

”Tätä pitää kysyä Googlelta itseltään. Yleisilme on kuitenkin se, että Haminaan tehdään laajennuksia, mikä on merkittävää. Tämä jatkaa meidän Google-tarinaa hyvällä tavalla eteenpäin”, Soosalu sanoo.

Arvioidut työllisyysvaikutukset Kymenlaakson alueelle ovat täysin kiinni Googlen investoinnin jakautumisesta. Aikaisemmin Google on tuonut alueelle kuitenkin satoja uusia työpaikkoja.

Kajaanin vt. kaupunginjohtaja Joni Partanen sanoo, että Kajaanin Otanmäkeen suunnitteilla olevalla uudella datakeskuskokonaisuudella on laaja hyväksyntä, sillä Google on prosessin aikana halunnut kuulla paikallisia. Ensi viikolla Google järjestää toritapahtumia datakeskuskunnissa ja vastaa asukkaiden kysymyksiin.

Yhteensä Otanmäkeen suunnitteilla olevaan noin 400 hehtaarin kokoiseen datakeskuskokonaisuuteen kuuluu Partasen mukaan kahdeksan erillistä rakennusta.

Nyt Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle Muhokselle odotetaan Googlen investoinnin ansiosta merkittäviä työllisyysvaikutuksia, mutta tarkkoja lukuja ei Partasella eikä Kimmo Hinnolla kuitenkaan ole vielä antaa.

Kajaanin muut datakeskushankkeet, kuten tekoälytehdas Lumi AI Factory, ovat Partasen mukaan työllistäneet alueella jo noin 500 ihmistä. Lisäksi erilaiset konesalitoimijat ovat työllistäneet vakituisesti noin 100 ihmistä.

”Googlen kokonaisuus on vielä isompi, joten puhutaan sadoista työllisistä”, Partanen sanoo.

”Kun Googlen tonttia kaavoitettiin, jo silloin määriteltiin, että haluamme mukaan hukkalämpöä hyväksikäyttävää yritystoimintaa.” Kimmo Hinno

Hinnon puhelin on soinut viime päivät lähes taukoamatta.

”Tonttivarauksia on tullut todella paljon. Meillä oli jonkun verran vapaita kerrostalo- ja rivitalotontteja, ja niihin on tullut varauksia”, Hinno kertoo puhelimessa STT:lle.

Myös teollisuustontteihin on tullut varauksia, mutta tuoreeltaan hän ei tiedä lukumääriä. Hinno arvelee, että kyse olisi lähinnä rakennusteollisuudesta ja kaupan alasta.

Hinnon mukaan Googlen mukana olisi tulossa hukkalämpöä hyväksi käyttävää yritystoimintaa. Keskusteluja yritysten kanssa on käyty pari vuotta, mutta yhtään sopimusta ei ole vielä tehty, kun ei vielä ole datakeskustakaan.

Tiedossa oli, että datakeskus tuottaa valtavat määrät hukkalämpöä.

”Kun Googlen tonttia kaavoitettiin, jo silloin määriteltiin, että haluamme mukaan hukkalämpöä hyväksikäyttävää yritystoimintaa. Kunnan päättäjien kanssa on sovittu, että siitä pidetään kiinni. Kaavassa on siis tontteja myös muille yrityksille kuin Googlelle.”