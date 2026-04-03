Talvirenkaille on yhä käyttöä ‒ viikonvaihteen matalapaine tuo lumisateita itään ja pohjoiseen Sää on viikonloppuna vaihtelevaa ja epävakaista. Etelässä sateet tulevat enimmäkseen vetenä. Maanantaina liikenteessä on hyvä olla tarkkana etenkin pohjoisessa autoillessa.

Maanantaina voi osassa Suomea tarvita talvirenkaita. Kuva: Jarkko Sirkiä

Petteri Pyykkö

Lauantaita vietetään maan eteläosassa monin paikoin koleassa ja sateisessa säässä. Päivän ylimmätkin lämpötilat jäävät laajalti alle viiden asteen.

Jyväskylän pohjoispuolella on laajalti aurinkoista ja ylimmät, noin +10 asteen lämpötilat, mitattaneen jossain Pohjois-Pohjanmaan korkeudella.

Myös Lapissa oleilevia sää suosii ja huhtikuun alun aurinko nostaa lämpötilat viiden asteen tuntumaan. Käsivarressa ja Utsjoen kunnassa ollaan nollan tuntumassa.

Sunnuntai-illaksi lounaasta on saapumassa voimakkaan matalapaineen säärintama, joka tuo sateita ensin Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan. Sateet alkavat vetenä, mutta niiden olomuoto muuttuu sisämaassa yön aikana lumisemmaksi.

Lounaasta saapuvat sateet alkavat vetenä muuttuen idässä ja pohjoisessa jopa lumeksi. Kuva: Ilmatieteen laitos

Maanantaiaamuna lunta sataa tämän hetken ennusteen mukaan Pohjois-Karjalan pohjoisosista Länsi-Lappiin ulottuvalla vyöhykkeellä. Iltapäivää kohden sateet muuttuvat vetisemmäksi ja niitä tulee näillä näkymin monin paikoin lähes koko maan mitalta.

Myös tuulisuus lisääntyy, mutta kovimmat tuulenpuuskat koetaan Ruotsin puolella jo sunnuntaina, ja matalapaineen puuskat heikkenevät Suomeen saapuessaan.

Uusimmat ennusteet matalapaineen sateiden liikkeistä kannattaa tarkistaa vielä viikonlopun aikana, sillä ennuste saattaa vielä jokseenkin elää erityisesti lumisateiden ajoituksen ja laajuuden osalta.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

