SOK:n uudeksi pääjohtajaksi nousee kenttäjohtaja ja nykyinen pääjohtajan varahenkilö Arttu Laine. MIKKO STIG / LEHTIKUVA.

SOK:n uudeksi pääjohtajaksi nousee kenttäjohtaja ja nykyinen pääjohtajan varahenkilö Arttu Laine. MIKKO STIG / LEHTIKUVA.

SOK:n pääjohtaja vaihtuu. Tehtävää kuusi vuotta hoitanut Hannu Krook jää vuodenvaihteessa eläkkeelle. Uudeksi pääjohtajaksi nousee kenttäjohtaja ja nykyinen pääjohtajan varahenkilö Arttu Laine.

Laineen nimityksestä päätti SOK:n hallintoneuvosto tänään. 56-vuotias Laine on toiminut SOK:n kenttäjohtajana ja pääjohtajan varahenkilönä vuodesta 2014 alkaen. Hän vastaa nykyisessä tehtävässään S-ryhmän vähittäiskaupan, liikennekaupan sekä hotelli- ja ravintolakaupan johtamisesta.