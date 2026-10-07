SOK vaihtaa pääjohtajaa, Hannu Krook jää eläkkeelleUuden pääjohtajan nimityksestä päätettiin keskiviikkona.
SOK:n pääjohtaja vaihtuu. Tehtävää kuusi vuotta hoitanut Hannu Krook jää vuodenvaihteessa eläkkeelle. Uudeksi pääjohtajaksi nousee kenttäjohtaja ja nykyinen pääjohtajan varahenkilö Arttu Laine.
Laineen nimityksestä päätti SOK:n hallintoneuvosto tänään. 56-vuotias Laine on toiminut SOK:n kenttäjohtajana ja pääjohtajan varahenkilönä vuodesta 2014 alkaen. Hän vastaa nykyisessä tehtävässään S-ryhmän vähittäiskaupan, liikennekaupan sekä hotelli- ja ravintolakaupan johtamisesta.Artikkelin aiheet
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