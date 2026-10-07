Rakennusteollisuus RT ennakoi suhdannekatsauksessaan, että rakentaminen kasvaa tänä vuonna kaksi ja ensi vuonna neljä prosenttia. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskushankkeet, kun taas asuntorakentaminen rämpii edelleen historiallisen matalalla tasolla.

Katsauksen mukaan seuraavan kymmenen vuoden ajaksi on tunnistettu investointipotentiaalia yli 320 miljardin euron edestä. Vaikka kaikki hankkeet eivät toteudu, on vaikutus rakentamiseen silti huomattava. Esimerkiksi datakeskushankkeista rakentamisen osuus on keskimäärin 25 prosenttia, kun mukaan lasketaan maanrakentaminen, talonrakentaminen ja talotekniikka. Kysyntä leviää myös kasvukeskusten ulkopuolelle.

”Kansainvälinen kilpailu on kovaa, ja nyt on pidettävä huoli, että laadukkaat investoinnit saadaan Suomeen. On varottava ylisääntelyä, vaikka hankkeiden kestävälle toteutukselle on tärkeää asettaa ehtoja. Ennakoitavuus on tässä keskeistä”, sanoo RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell tiedotteessa.

Asuntotuotanto sitä vastoin jatkaa laskuaan tänä vuonna eikä käänny kasvuun vielä ensi vuonnakaan. Sijoittajakysyntä on vähäistä, samalla kun julkinen tuettu tuotanto supistuu voimakkaasti. Vapaarahoitteisissa omistusasunnoissa näkyy maltillista kasvua, mutta se ei riitä korvaamaan muiden aloitusten laskua. Kuluttajat ovat Tilastokeskuksen luottamusindikaattorin mukaan edelleen hyvin varovaisia harkitsemaan asunnon ostamista.

”Edellytyksiä nousulle alkaa kuitenkin olla. Väestönkasvu on pysynyt varsinkin pääkaupunkiseudulla kohtuullisen ripeänä samalla, kun tarjolla olevien omistusasuntojen ja vuokra-asuntojen määrä on alkanut vähentyä”, sanoo Rakennusteollisuuden pääekonomisti Jouni Vihmo tiedotteessa.

Korjausrakentaminen kasvaa, mutta rahoituksen saatavuus jarruttaa sitä. Viime vuonna korjausrakentamisen arvo oli 14,9 miljardia euroa. Sen osuus rakentamisen arvosta on nyt uudisrakentamista suurempi.

Rakentamisen pitkä alakulo on heikentänyt työllisyyttä alalla tuntuvasti. Rakennusteollisuuden mukaan käänne alkaa nyt näkyä myös työmarkkinoilla. Kun kysyntä kasvaa voimakkaasti, voi joissakin tehtävissä syntyä pulaa osaajista, etujärjestö ennakoi.