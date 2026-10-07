Vetoomuksessa hallitukselle vaaditaan vahvistamaan luonnon tilaa, jotta ruoantuotannon, puun saatavuuden, investointien ja työpaikkojen edellytyksiä ei vaaranneta.

Vetoomuksessa hallitukselle vaaditaan vahvistamaan luonnon tilaa, jotta ruoantuotannon, puun saatavuuden, investointien ja työpaikkojen edellytyksiä ei vaaranneta. Kuva: Seppo Samuli, Sanne Katainen

Ennallistamisen lasku voi nousta 1,2 miljardiin, varoittaa seitsemän järjestöä vetoomuksessaan hallitukselle.

”Suomen ei pidä sitoutua tavoitteisiin, joiden kustannuksia ja vaikutuksia ruoantuotantoon ja metsätalouteen laajoine arvoketjuineen ei tunneta. Hallituksen on käytettävä kansallinen liikkumavara täysimääräisesti”, vaatii MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä.

MTK, SLC, Elintarviketeollisuusliitto ETL, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL, Meijerialan Ammattilaiset MVL, Paperiliitto ja Sahateollisuus ovat lähettäneet pääministerille ja hallitukselle vetoomuksen EU:n ennallistamisasetuksen kansallisesta toimeenpanosta. Ne vaativat vahvistamaan luonnon tilaa, jotta ruoantuotannon, puun saatavuuden, investointien ja työpaikkojen edellytyksiä ei vaaranneta.

”Maa- ja metsätalouden harjoittajat tekevät luonnon tilan parantamisen eteen jo nyt paljon. Ennallistaminen ei kuitenkaan onnistu maanomistajien yli, vaan heidän kanssaan. Siksi toimien on perustuttava vapaaehtoisuuteen ja oikeudenmukaisiin korvauksiin”, Hemmilä sanoo.

Arvioiden mukaan ennallistamistoimien kokonaiskustannukset voivat nousta 1,2 miljardiin euroon ja rahoitusvaje 400 miljoonaan euroon vuodessa. Rajuimmassa skenaariossa vaikutus vastaisi 1–2 sellutehtaan ja viidentoista teollisen sahan vuotuista puunkäyttöä, vetoomuksessa sanotaan.

Järjestöt kiirehtivät hallitusta määrittämään Suomen kannan tavoitteiden lähtötasoon ja vertailuvuoteen ennen kuin käy komission kanssa kahdenvälisiin neuvotteluihin ennallistamisen tavoitteista.

Järjestöt vaativat, että kansallinen liikkumavara käytetään ennallistamistoimissa täysimääräisesti, keinoiksi valitaan vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat toimet ja niille varataan rahat, aktiivinen metsätalous ja talousmetsien luonnonhoito pidetään mukana ratkaisuissa, kotimaisen ruokaketjun toimintaedellytykset turvataan ja yksityismailla toimitaan vapaaehtoisuuden perusteella ja maksetaan oikeudenmukaiset korvaukset.