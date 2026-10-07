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Juuri nyt | Ennallistamisesta voi seurata miljardilasku – järjestöt vetoavat pääministeriin maa- ja metsätalouden edellytysten turvaamiseksi
Tilaajalle | Tunturi-pyöristä voi tulla markkinoilla jopa pulaa − jatkossa ne suunnitellaan taas Suomessa