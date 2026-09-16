Syksyisen sään merkkejä on ilmassa. Matalapaineen alueita liikkuu Pohjois-Euroopan yli yksi toisensa jälkeen pilvineen ja sateineen. Väliin jää myös poutaaa ja pilvisyydeen vaihtelua.

Sadealue kattaa keskiviikkoiltana lähes koko Suomen. Sateet liikkuvat kohti koillista ja länsirannikolta alkaen sateet lakkaavat.

Puolenyön aikoihin Länsi-Suomi alkaa olla jo pääosin poutainen ja paikoin pilvi rakoilee. Aamuyöllä poutainen alue liikkuu Päijänteenkin yli, mutta samalla Pohjanmaalle ja Satakuntaan kiertyy Pohjanlahdelta sadekuuroja.

Suomen yllä on lämmintä ilmamassaa ja etelänpuoleinen tuuli puhaltaa kohtalaisesti, joten yöstä tulee edellisöitä lämpimämpi. Hallaa ei ole odotettavissa missään päin maata. Sumuja syntyy paikoin.

Aamulla myös itäisestä Suomesta jatkuvammat sateet väistyvät. Maan pohjoisosassa sateet heikkenevät ja muuttuvat ajoittaisemmiksi, mutta eivät kokonaan lakkaa, sillä matalapaineen keskus liikkuu torstain aikana Lapin yli itään.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Maan etelä- ja keskiosassa tulee päivän aikana joitakin sadekuuroja, mutta illalla lännestä alkaen sää näillä alueilla poutaantuu ja osin jopa selkenee.

Perjantain vastaisena yönä sateet väistyvät Pohjois-Suomen osalta itään ja pilvisyys vähenee. Myös perjantaipäivä on pohjoisessa poutainen, mutta muualle leviää lounaasta seuraavia sateita.

Lauantaina sateita näyttäisi tulevan maan keskiosasta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella. Aurinkoisinta on Lounais-Suomessa.

Päivälämpötiloissa ei tapahdu lähipäivinä suuria muutoksia vaan ne vaihtelevat 12 ja 17, maan pohjoisosassa 4 ja 14 asteen välillä.

Viikonlopun öinä maan etelä- ja keskiosassa minimilämpötilat vaihtelevat pääosin 7 ja 13 asteen välillä, mutta maan pohjoisosassa yöt kylmenevät ja Pohjois- sekä Keski-Lapissa voidaan käväistä taas paikoin pakkasen puolella.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

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