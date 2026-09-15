Lounais-Suomen poliisin viimeaikaiset nopeusvalvonnan havainnot tietyömailta ja niiden ulkopuolelta ovat huolestuttavia.

Kortti hyllylle: Liian moni autoilija viisveisaa tämän liikennemerkin

Lounais-Suomessa on yhä syksyn edetessäkin käynnissä useita tieverkon parannus- ja rakennustyömaita. Kuvituskuva.

Lounais-Suomessa on yhä syksyn edetessäkin käynnissä useita tieverkon parannus- ja rakennustyömaita. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Lounais-Suomen poliisi on valvonut viime aikoina tietyömaiden läpi kulkevaa liikennettä. Havainnot ovat huolestuttavia. Valvonnan perusteella liian moni autoilija jättää huomioimatta tietyömaasta kertovan liikennemerkin ja alueen alennetun nopeusrajoituksen.

Poliisi muistuttaa tiedotteessa, että varoitusmerkki ja väliaikainen nopeusrajoitus ovat asetettu syystä: Niiden tehtävä on sujuvoittaa liikennettä sekä turvata paitsi tiellä liikkujan matka myös varmistaa tietyömaan työntekijöiden turvallisuus.

”Tietyömaalla kaahaaminen on varma keino menettää ajokortti, hajottaa oma auto sekä vaarantaa työmaa-alueiden työntekijöiden turvallisuus”, summaa ylikomisario Pasi Pihlava Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

”Tietyömaalla kaahaaminen on varma keino menettää ajokortti, hajottaa oma auto sekä vaarantaa työmaa-alueiden työntekijöiden turvallisuus.” Pasi Pihlava

Sakkolappuja on kirjoitettu runsaasti. Esimerkiksi Raisiossa Turun kehätiellä Haunisten risteyssillan kohdalla sijaitsevalla tietyömaa-alueella saa ajaa vain 50 kilometrin tuntinopeudella. Eräällä kuljettajalla ajonopeus oli 101 km/h ja toisella 114 km/h. Molemmissa tapauksissa poliisi kirjasi rikosilmoituksen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuljettajat määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon.

”Työmailla saatetaan tehdä töitä kellon ympäri, mistä johtuen nopeusrajoituksia tulee noudattaa myös ilta- tai yöaikaan. Erityisesti vilkasliikenteisillä tieosuuksilla yötyötä suositaan vähäisemmän liikennemäärän vuoksi, jotta aiheutunut haitta liikenteelle olisi mahdollisimman pieni”, Pihlava huomauttaa.