Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta – levätilanne on ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua.

Jaa Kuuntele

Pieni määrä sinilevää näkyy vedessä vihreinä, sinivihreinä tai kellertävinä hiukkasina. Runsas sinilevä muodostaa tyynellä säällä veden pinnalle lauttoja ja kasaantuu rantaveteen. Kuvituskuva. JADE SILPO / LEHTIKUVA.

Uutiset | Ympäristö STT

Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä Suomen sisävesillä että rannikkoalueilla. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo Lupa- ja valvontavirasto.

Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua monin paikoin. Toisaalta ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat pitäneet levää sekoittuneena vesimassaan, mikä on voinut estää näkyvien sinilevälauttojen muodostumista.

Valtakunnallisessa seurannassa saatiin kuluneella viikolla sisävesiltä 203 havaintoa. Havaintojen määrä kasvoi edellisviikosta, mutta jäi ajankohdalle tavanomaista pienemmäksi. Runsaita sinileväesiintymiä havaittiin neljällä paikalla: Rokuanjärvellä Vaalassa, Savijärvellä Sipoossa, Kirkkojärvellä Naantalissa ja Haapajärvellä Lappeenrannassa.

Lisäksi hieman sinilevää havaittiin 22 havaintopaikalla eri puolilla maata aina eteläiseen Lappiin saakka. Erittäin runsaita esiintymiä ei havaittu.

Rannikolla ei erityisen suuria esiintymiä

Myös rannikkoalueilla sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta, mutta jäi edelleen ajankohtaan nähden keskimääräistä vähäisemmäksi. Kuluvan kesän aiempiin viikkoihin verrattuna sinilevää havaittiin rannikkoalueilla kuitenkin enemmän kuin kertaakaan aiemmin tänä kesänä.

Runsaita esiintymiä havaittiin neljällä havaintopaikalla: Kotkan edustalla Suomenlahdella, Genbölen uimarannalla Kemiönsaaressa, Kärmäläisissä Naantalissa ja Hökbergissä Paraisilla.

Lisäksi hieman sinilevää havaittiin kymmenellä havaintopaikalla Suomenlahden, Saaristomeren ja Selkämeren alueilla. Myöskään rannikkoalueilla ei havaittu erittäin runsaita esiintymiä.

Lupa- ja valvontavirasto muistuttaa, että eri vuosien sinilevätilanteen vertailu on vain suuntaa antavaa, sillä havaintopaikkojen määrä ja sijainti ovat vaihdelleet vuosittain.

Virallisen seurannan lisäksi kansalaisten ilmoitukset täydentävät tilannekuvaa. Tällä viikolla Järvi-meriwikin ja Vesi.fi-palvelun kautta tehtiin 139 kansalaishavaintoa, joista 71:ssä ilmoitettiin sinilevästä.

Pieni määrä sinilevää näkyy vedessä vihreinä, sinivihreinä tai kellertävinä hiukkasina. Rantaan voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsas sinilevä muodostaa tyynellä säällä veden pinnalle vihertäviä tai kellertäviä lauttoja ja kasaantuu rantaveteen.

Sinilevää voi tunnistaa varsin helposti. Tikulla kokeiltaessa sinilevämassa hajoaa pieniksi hiukkasiksi veteen. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on yleensä jokin muu kuin sinilevä.