Yle: Salmonellatapauksiin liittyneiden itujen siemenet eivät olleet luvattua alkuperääSinimailasen siemeniä ei pysty kasvattamaan Suomessa.
Suomessa salmonellaa aiheuttaneiden sinimailasen itujen siementen alkuperä oli todennäköisesti Intia. Asiasta kertoo Yle.
Salmonellan aiheuttamat kuolintapaukset on yhdistetty Lounasitu oy:n tuotteeseen. Yrityksen toimitusjohtaja Pirkka Rauvola kertoo Ylelle, että sinimailasen siemenet myytiin heille italialaisina.
Sinimailasen siemeniä ei pysty kasvattamaan Suomessa, joten ne on hankittava ulkomailta.
”Emme voineet tietää, että ostamamme siemenet eivät olleet sitä, mitä meille luvattiin. Tämä on niin iso homma, että tämän tarvitsisi olla viranomaisten käsissä ja onneksi se nyt onkin”, sanoo Rauvola Ylelle.
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