Summa Defencelle roima kurinpitomaksu pörssin sääntöjen rikkomisestaYhtiö kertoo suhtautuvansa päätökseen vakavasti.
Talousvaikeuksista kärsivä puolustusalan yhtiö Summa Defence on saanut 200 000 euron kurinpitomaksun ja varoituksen Nasdaq First North -pörssin sääntöjen rikkomisesta.
Pörssin kurinpitolautakunnan mukaan Summa Defence on laiminlyönyt sääntöjä monin tavoin. Se esimerkiksi laiminlöi velvollisuutensa julkistaa muuttuneen tiedon käyttöpääomansa riittävyydestä riittävän ajoissa vuonna 2025.
Useat peräkkäiset sääntörikkomukset ovat olleet kurinpitolautakunnan mukaan olennaisia ja koskeneet listatun yhtiön perusvelvollisuuksia. Erityisen vakavina se pitää Summa Defencen laiminlyöntejä yhtiön käyttöpääoman ja tuloskehityksen muutoksia koskevassa tiedottamisessa.
Kurinpitolautakunta katsoo, että muun muassa tiedottamisen oikea-aikaisuuden laiminlyönti on heikentänyt sijoittajien asemaa ja arvopaperimarkkinoiden luotettavuutta.
Summa Defence varoitti toukokuussa konkurssiuhasta. Nyt yhtiö arvioi, ettei kurinpitomaksulla ole olennaista vaikutusta yhtiön taloudelliseen tilanteeseen.
Summa Defence kertoo suhtautuvansa päätökseen vakavasti.
”Olemme jo keväästä 2026 lähtien ryhtyneet toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, etteivät päätöksen kohteena olevat virheet toistu”, sanoo Summa Defencen toimitusjohtaja Robert Blumberg tiedotteessa.Artikkelin aiheet
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