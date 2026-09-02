Yritykset myyvät ilmaiset päästöoikeutensa, investoivat Kiinaan ja kritisoivat päästökauppaa liian tiukaksi, arvostelee EU:n ilmastokomissaari

EU:n ilmastokomissaari Wopke Hoekstra kiistää syytökset siitä, että EU-komissio olisi heikentämässä unionin päästökauppajärjestelmää.

Komissio esitteli heinäkuussa ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi ja se sai kriittisen vastaanoton etenkin ympäristöjärjestöiltä.

Esimerkiksi WWF moitti komission ehdotusta päästökauppajärjestelmän vesittämisestä. WWF:n mukaan päästökauppajärjestelmä on ollut EU:n ilmastopolitiikan menestystarina, kun päästökaupan piiriin kuuluvien teollisuuslaitosten päästöt ovat laskeneet puoleen vuodesta 2005 vuoteen 2024.

Hoekstran mukaan komissio haluaa päinvastoin vahvistaa ja tehostaa päästökauppajärjestelmää ja tehdä siitä käytännönläheisemmän.

Hollantilaiskomissaarin mukaan komissio ehdottaa tavoitetason nostamista muun muassa merenkulussa ja ilmailussa.

”Jos vertaamme vuosia 2020–2030 tämän ehdotuksen vuosiin 2030–2040, tavoitteemme ovat aiempaa kunnianhimoisempia”, Hoekstra sanoi Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Hoekstra tapasi Suomen-vierailullaan muun muassa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan (kok.) ja osallistui suomalaisyritysten järjestämään keskustelutilaisuuteen Etelärannassa.

”Tämä on yksi nykyjärjestelmämme heikkouksista. Liian usein yritykset saavat ilmaisia ​​päästöoikeuksia, myyvät ne markkinoilla, investoivat Kiinaan ja väittävät sitten, että päästökauppajärjestelmä on liian tiukka. Sellaista me emme voi enää sallia.” Wopke Hoekstra

Hoekstran mukaan komission ehdotuksessa yrityksiltä edellytetään, että ne, jotka saavat ilmaisia ​​päästöoikeuksia, tekevät todellisia investointeja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Euroopassa.

”Tämä on yksi nykyjärjestelmämme heikkouksista. Liian usein yritykset saavat ilmaisia ​​päästöoikeuksia, myyvät ne markkinoilla, investoivat Kiinaan ja väittävät sitten, että päästökauppajärjestelmä on liian tiukka. Sellaista me emme voi enää sallia”, Hoekstra sanoi.

Hoekstra sanoi tiedotustilaisuudessa, että kuluneen kesän uutiset Euroopan helleaalloista, ennätyslämpötiloista ja maastopaloista ovat olleet dramaattisia ja ne alleviivaavat päästöjen vähentämisen tarpeellisuutta.

Samalla Hoekstra painotti, että Euroopan pitää saada muu maailma mukaan päästöjen vähentämiseen.

”Meidän osuutemme maailmanlaajuisista päästöistä on vain kuusi prosenttia. 94 prosenttia päästöistä syntyy Euroopan ulkopuolella. Tilanteen korjaaminen Euroopassa on välttämätöntä, mutta on myös ratkaisevan tärkeää saada muutkin mukaan, sillä ilmastonmuutos ei erottele maita toisistaan”, ilmastokomissaari pohti.

”Suomen ja Venäjän välinen raja on kiinni, mikä tarkoittaa, että Suomeen tuodaan puuta vähemmän ja Suomi tuottaa sitä siten enemmän. Tämä seikka on otettava huomioon oikeudenmukaisella tavalla.” Wopke Hoekstra

Hoekstralta kysyttiin tiedotustilaisuudessa myös komission mahdollisesta joustavuudesta hiilinielujen arvioinnissa. Kysymys on Suomelle erittäin tärkeä, sillä metsien hiilinielujen romahtaminen on johtanut Suomessa siihen, että maankäyttösektori on muuttunut päästöjen sitojasta päästöjen lähteeksi.

Tällä voi olla Suomelle merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, jos Suomen pitää ostaa niin kutsuttuja nieluyksiköitä muilta mailta.

Hoekstran mukaan asiasta käydään parhaillaan keskustelua Suomen ja Ruotsin kanssa ja ratkaisuja asiassa tehdään tämän vuoden lopulla tai ensi vuoden alussa.

Hoekstra katsoo, että hiilinielukysymyksessä täytyy ottaa huomioon myös esimerkiksi viimeaikaiset geopoliittiset muutokset eli Venäjän Ukrainassa käymä hyökkäyssota ja sen vaikutukset Suomeen.

”Suomen ja Venäjän välinen raja on kiinni, mikä tarkoittaa, että Suomeen tuodaan puuta vähemmän ja Suomi tuottaa sitä siten enemmän. Tämä seikka on otettava huomioon oikeudenmukaisella tavalla”, Hoekstra sanoi.