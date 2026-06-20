Epävakainen sää jatkuu pohjoisessa – keskiviikoksi luvassa laajempia sateita Lappi saa lähipäivinä osakseen sadekuuroja ja ukkosia, kun taas etelässä nautitaan vielä poutaisemmasta säästä. Keskiviikkona koko maan säähän vaikuttaa uusi matalapaine, joka tuo sateet laajemmalle alueelle.

Jaa Kuuntele

Sade- ja ukkoskuuroja syntyy lähipäivinä päiväsaikaan monin paikoin varsinkin Lapissa. Sen sijaan maan etelä- ja keskiosassa on pääosin melko selkeää ja poutaista. Kuva: Juha Jarva

Uutiset | Sää Jani Sorsa

Sää jatkuu lähipäivinä maan pohjoisosassa epävakaisena. Sade- ja ukkoskuuroja syntyy päiväsaikaan monin paikoin varsinkin Lapissa. Sen sijaan maan etelä- ja keskiosassa on pääosin melko selkeää ja poutaista. Satunnaiset sadekuurot voivat kuitenkin yllättää.

Kuivaan alkuvuoteen nähden kesäkuu on ollut suuressa osassa maata harvinaisen runsassateinen. Tähän saadaan jatkoa keskiviikkona, kun lännestä saapuu seuraava matalapaine ja sää muuttuu jälleen laajalti sateiseksi.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Lämpötilat ovat vielä sunnuntaina paikoin helteisissä lukemissa. Ylin lämpötila vaihtelee maan etelä- ja keskiosissa 21 ja 28 asteen välillä, pohjoisessa 15 ja 21 asteen välillä. Alkuviikolla sään hieman viilennyttyä päivälämpötilat vaihtelevat etelän noin 20 asteesta Lapin 15 asteeseen.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

Tästä pääset MT:n sääpalveluun