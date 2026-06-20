Juhannuspäivän sää pääosin lämminLapissa on luvassa sateita, Pohjanmaalla tuulta.
Juhannuspäivää vietetään pääosin lämpimässä säässä, Ilmatieteen laitos kertoo. Lämpötilat ovat päälle pariakymmentä astetta noin Oulun korkeudelle asti, pohjoisessa on viileämpää. Helleraja menee tänään todennäköisimmin rikki maan länsiosassa.
Tuuli voimistuu ja Pohjanmaalla voi olla voimakkaampaakin puuskaa. Pohjanlahdelle on annettu tuulivaroitus merelle iltapäivästä lähtien.
Lappiin tulee lännestä päin suhteellisen runsastakin vesisadetta. Sadealue liikkuu päivän ja illan aikana kohti itää.
Varoitus voimakkaasta uv-säteilystä on annettu yhteensä kuuteen maakuntaan Etelä- ja Länsi-Suomessa iltapäivän ajaksi.
Ukkosia voi esiintyä sunnuntain vastaisesta yöstä lähtien, ja sunnuntaina suuressa osassa maata on voimassa joko tuuli- tai ukkosvaroitus.Artikkelin aiheet
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