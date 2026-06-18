Juhannusta juhlitaan pääosin poutaisessa säässä – lauantaina voidaan päästä hellelukemiin, Lapissa sataa Aatto on aurinkoinen poutapäivä koko maassa. Lämmin ja aurinkoinen sää tarkoittaa myös voimakasta uv-säteilyä.

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Keskikesän juhla alkaa perjantaina etelässä 21–22 asteen lämpötiloissa, ja pohjoisessakin lämpöä on 15–20 astetta. Kuvituskuva. AADA PETÄJÄ / LEHTIKUVA.

Uutiset | Sää STT

Juhannusaatto on aurinkoinen poutapäivä koko maassa, kertoi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso torstaina.

Keskikesän juhla alkaa perjantaina etelässä 21–22 asteen lämpötiloissa, ja pohjoisessakin lämpöä on 15–20 astetta. Lauantain vastainen yötön yö alkaa poutaisessa säässä, mutta myöhemmin Lappiin leviää sadealue ja lämpötilat laskevat noin 15 asteeseen.

Lauantaina lämmin sää jatkuu etelässä. Maan etelä- ja keskiosissa voidaan yltää hellelukemiin, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

Lämmin ja aurinkoinen sää tarkoittaa myös voimakasta uv-säteilyä. Perjantaina varoitus uv-säteilystä on voimassa maan lounaisosissa eli Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Lauantaina varoitus ulottuu Suomen länsiosiin, merialueilta Pirkanmaalle ja Kanta-Hämeeseen.

Maastopalovaroitus ei todennäköisesti ole voimassa viime päivien sateiden myötä. Ilmatieteen laitos kuitenkin kehottaa tarkistamaan varoitukset ennen juhannuskokon sytyttämistä.

Lämmin ja aurinkoinen sää tarkoittaa myös voimakasta uv-säteilyä.

Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että vähitellen lauantain aikana lounaistuuli voimistuu, erityisesti Pohjanlahdella.

Sunnuntain säähän vaikuttaa Lapin yli liikkuva matalapaine. Lapissa lauantaina alkavat sateet jatkuvat todennäköisesti myös sunnuntaina. Sade- ja ukkoskuuroja voi tulla myös muualla maassa, ja Ilmatieteen laitos varoittaakin ukkosesta maan etelä- ja itäosissa.

Juhannuksen menoliikenne käynnistyi vilkkaasti poutaisen sään siivittämänä. Menoliikenne käynnistyi puolen päivän aikaan torstaina, Fintrafficilta kerrottiin.

Kolmostiellä Hyvinkään kohdalla tapahtunut liikenneonnettomuus ruuhkautti liikennettä Tampereen suuntaan. Nelostiellä Mäntsälän kohdalla liikenne ruuhkautui Lahden suuntaan.

Menoliikenne rauhoittunee aattoiltapäivään mennessä, kun ihmiset pääsevät juhannuksen viettoon.

Paluuliikenne käynnistyy sunnuntaina ja on Fintrafficin arvion mukaan rauhallisempaa kuin menoliikenne. Vilkkaimmillaan paluuliikenne on Fintrafficin mukaan kello kolmen ja kuuden välillä iltapäivällä.